В Уфе изменились цены на похоронные услуги

Уфе установлены новые цены на ритуальные услуги. Соответствующее распоряжение 12 июля подписал первый заместитель мэра города Салават Хусаинов. При этом старые расценки считаются недействительными.

В частности, доставка гроба, венков и других атрибутов стала стоить 1 250 рублей. Доставка гроба с телом умершего из морга к месту выноса оплачивается за каждый этаж по 270 рублей. Привоз тела к месту панихиды (в театр, церковь) стоит теперь 2 765 рублей. Цена захоронения варьируется от 1 150 до 2 300 рублей. Сохранение тела в холодильной камере стоит 1,4 тысячи рублей/сутки, а эксгумация и перезахоронение обойдется в 18 270 рублей.

Контроль за исполнением распоряжения останется за первым заместителем мэра Уфы.

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