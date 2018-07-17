Дорогой болельщик. На что гости чемпионата мира потратили миллиарды

Сборная России не дошла до финала, но мы все равно чувствуем себя победителями. В памяти надолго останутся острые моменты игры и атмосфера нескончаемого карнавала на улицах родных городов, а представители бизнеса вдобавок будут вспоминать баснословную выручку. Фанаты со всего мира увезли с собой яркие впечатления, оставив взамен немалое количество денег: по словам председателя комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии Елены Суторминой , российская экономика получила 120 млрд рублей. Forbes изучил итоги прошедшего чемпионата.

На дорожку

Такси стало притчей во все языцех: пользователи социальных сетей переживали, что иностранцев немилосердно обсчитывают; британская The Independent так охарактеризовала российское такси: «Имеет две скорости: глухая пробка или 100 миль в час». Между тем, число пользователей агрегаторов такси увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 14 днями, предшествующими чемпионату, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Вымпелкома» . В 11 городах, принимавших ЧМ, прирост числа уникальных пользователей составил 111%. Отмечается, что сервис «Яндекс. Такси» потерял 5,2 процентных пункта доли рынка в то время как более мелкие сервисы, так как Rutaxi и Citymobil, ее нарастили — +2% и 1,6% соответственно. Согласно данным последнего сервиса, самым популярным местом для поездок в Москве стал Парк Горького.

Не остались в накладе и авиакомпании: цены на международные рейсы в города проведения матчей выросли на 35%, свидетельствует исследование компании «Аэроклуб». Дороже всего было слетать в Сочи , например, на матч Испания-Португалия — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена билета увеличилась в 4 раза. На внутренних рейсах цены выросли на 20%, тут лидировала Казань : +78%, средняя стоимость билета составляла 14 000. Всего авиакомпаниями было перевезено 1,5 млн человек — такую цифру озвучил министр транспорта Евгений Дитрих

Высокие цены на авиаперелеты сказались на стоимости проезда железнодорожным транспортом. Например, рост стоимости билетов в Казань и Краснодар составил 48%. Самый дорогой проданный билет — Москва-Санкт-Петербург на скоростном поезде «Сапсан» 1 классом, его стоимость составила 44 500 рублей. По предварительной оценке РЖД , чемпионат привлек на железнодорожный транспорт дополнительные 2 млн пассажиров.

Заселяйтесь, борщ в подарок

Привлекательным источником дохода для россиян стала сдача квартир в посуточную аренду. До начала турнира жители 11 городов-участников ЧМ активно предлагали свои квартиры в краткосрочную аренду на портале Avito за высокую цену. Некоторые в качестве бонуса предлагали гостям собственноручно сваренный борщ, совместную рыбалку или экскурсии по городу.

В преддверии турнира, по данным Avito, лидером по предложению недвижимости стала Казань — количество объявлений краткосрочной аренды выросло в двадцать два раза (+2142,9%) по сравнению с началом года. На втором месте — Самара , где число предложений увеличилось в двадцать один раз (+2 050%). Москва оказалась только на третьем месте: перед началом чемпионата количество объявлений увеличилось в семнадцать раз (+1 658,3%) по сравнению с январем 2018 года.

Что касается динамики цен краткосрочной аренды перед началом турнира, то они значительно отличались от средних показателей. Максимум арендной ставки был зафиксирован в Волгограде : стоимость составила 21 933 рублей в сутки, что в 5 раз выше «обычных» средних ставок. Далее следуют Саранск (17 954 рублей в сутки) и Самара (16 220 рублей), где стоимость отличалась от средних показателей в 2,5 и 4 раза соответственно. Столица не вошла в тройку самых дорогих городов: средняя ставка суточной аренды к Чемпионату составила «всего» 12 216 рублей.

По словам аналитика компании ЦИАН Алексея Попова, в феврале в середине недели можно было снять жилье в Москве за 3 000 рублей в сутки, а в других городах, принимающих чемпионат мира по футболу, — за 2 000 рублей. В праздники и выходные дни действовал повышающий коэффициент 2-2,5, поэтому в эти дни жилье посуточно стоило 6 000 — 7 500 рублей в столице и 4 000 — 5 000 рублей в регионах. Но к концу марта цены выросли до 36 000 рублей и 27 000 рублей в сутки соответственно.

По словам Попова, с Москвой не все так просто. «Средняя стоимость жилья искажена большим объемом дорогого предложения. В Москве в аренду предлагалось большое число элитных квартир. Попали элитные апартаменты в срез и в регионах. Поэтому если их убрать из выборки, то средняя стоимость аренды жилья в столице на период чемпионата составила 25 000 рублей, а в регионах 21 000 рублей», — сказал Попов.

Сейчас ажиотаж вокруг чемпионата мира по футболу постепенно начинает утихать. В первую неделю июля 2018 года средняя цена краткосрочной аренды квартир по объявлениям почти во всех городах-участниках заметно упала. В Волгограде средняя стоимость составила 2 862 руб. /сутки против 25 844 рублей за 14 июня 2018 года (-89%). Исключением стал Сочи, где в самом разгаре курортный сезон: средняя цена на краткосрочную аренду жилья по сравнению с началом Чемпионата мира по футболу выросла до 2 538 рублей в сутки (+2%).

Посидеть на миллиард

Если не считать забег по футбольному полю участников панк-группы Pussy Riot во время финального матча между Францией Хорватией , чемпионат обошелся без заметных эксцессов. А ведь выпито было немало: наибольший рост оборота зафиксирован в барах и кафе Сочи (+54%), Казани (+49) и Самары (+39). Согласно информации департамента туризма и предпринимательства Самары, с 14 июня по 8 июля заведения общепита этого города посетило 1,1 млн человек. Фанаты поели-попили на астрономическую сумму: 990 млн рублей — спросом пользовались салаты, комплексные обеды, конечно, алкоголь. И это не считая распитого на улице — только во время Фестиваля болельщиков на улице Куйбышева было выпито 86 000 банок пива и 35 000 бутылок вода и лимонада.

В Москве оборот сектора «бары/рестораны» вырос только на 7%. Но рекорды в столице била Никольская улица: там продажи пива увеличились в 20-30 раз. Согласно данным RSN, некоторые заведения разливали до 2 тонн пива в сутки — свою месячную норму.

Кстати, помните так и не разгоревшийся как следует скандал, связанный с сексуальной революцией на чемпионате? Сложно сказать, прислушался ли кто-то к призыву депутата Тамары Плетневой , которая советовала не заниматься сексом с иностранцами. Но по данным агентства городских новостей «Москва» , продажи презервативов с начала ЧМ действительно выросли на 15%, в столице — на 11%.

Индекс кокошника

Троица в кокошниках, жующая хот-доги на матче Россия-Испания, сделала женский национальный головной убор настоящим символом прошедшего чемпионата. Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» провел исследование — выяснилось, что кокошник рос в цене не хуже, чем биткоин в свое время. В период с первой недели ЧМ-2018 (11 — 17 июня, период матча Россия Саудовская Аравия ) по четвертую неделю (2 — 8 июля, к матчу Россия -Хорватия) — число покупок этого головного убора в городах проведения ЧМ-18 выросло в 5 раз. За это время кратно вырос и средний чек: в 2,7 раза — с 330 рублей в июне до 910 рублей в июле. В июле цены на кокошники уже достигали 3000 рублей, в то время как в июне — до 1500 рублей.

С начала июня стабильно рос спрос на другие сувениры с символикой ЧМ: монеты, медали, футболки и, конечно, матрешки. Согласно данным «Альфа-Банка», 4 банкомата с памятными купюрами в Москве и Санкт-Петербурге выдали 25 200 купюр на сумму 2 520 000 рублей. Волк Забивака, официальный символ Чемпионата мира по футболу 2018, высоко оценивался хозяевами турнира. Так после победы сборной России над Саудовской Аравией цена него существенно выросла. Один из них был выставлен на Avito за 10 млн рублей.

Всего в секторе «подарки-сувениры» рост выручки составил 54%; наибольшее увеличение оборотов в этом секторе бизнеса было зафиксировано в Екатеринбурге (рост на 122%), в Москве (+62%), в Санкт-Петербурге (+22%).

Ждем в гости

По данным опроса, проведенного сервисом путешествий OneTwoTrip, 95% опрошенных считают, что чемпионат мира по футболу изменит представление иностранцев о России в лучшую сторону. 76% российских путешественников считают, что мундиаль положительно повлияет на зарубежный турпоток в города, где проходили матчи. Около 25% респондентов на вопрос «допускаете ли вы, что принимающие чемпионат города по его окончанию ощутят прилив иностранных гостей?» ответили «однозначно да». По мнению участников исследования, после ЧМ иностранные туристы больше всего заинтересуются поездками в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Казань и Калининград

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