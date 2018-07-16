У жителей Красноярского края снова выросли зарплаты

По данным Красноярскстата, средняя зарплата жителей Красноярского края достигла 43,7 тыс. рублей в месяц. Всего за год она выросла на 9%.

По подсчетам аналитиков, больше всего получают работники добывающей промышленности — 103,3 тыс. рублей в месяц. Меньше всего зарабатывают в сфере гостиниц и общепита — 23,3 тыс. рублей. Хотя и здесь наблюдается рост зарплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3% и 6% соответственно.

Кстати, по данным новосибирских статистиков, жители Красноярского края имеют самые большие доходы в Сибири.