В Красноярске дорожают квартиры и аренда жилья

Красноярске за последние полгода подорожали квартиры, а также выросла стоимость аренды жилья. Об этом сообщает компания Domofond.ru. В среднем на вторичном рынке цены выросли на 2,8%.

«Если во втором полугодии 2017 за квадратный метр просили 53 922 рублей, то спустя полгода — уже 55 438. Больше всего подорожала недвижимость в Советском районе: по итогам полугодия цена «квадрата» здесь прибавила 3,5%. На втором месте Октябрьский район: прирост составил 3,3%. На третьем месте Ленинский с ростом 3,2%», — рассказали аналитики. Также они сделали вывод о том, что цены на жилую недвижимость на вторичном рынке в Красноярске вырастут еще: об этом можно судить по положительной в целом динамике.

По-прежнему самый дорогой квадратный метр в Центральном районе — 62 807 рубля. Самый дешевый в Ленинском — 46 888. Что касается спроса, то здесь традиционно лидируют однокомнатные квартиры с показателем 44%.

Увеличилась за полгода и стоимость аренды. Здесь рост составил 3,6% и наблюдался во всех районах Красноярска.