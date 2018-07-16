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В Красноярске дорожают квартиры и аренда жилья
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В Красноярске дорожают квартиры и аренда жилья 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В Красноярске за последние полгода подорожали квартиры, а также выросла стоимость аренды жилья. Об этом сообщает компания Domofond.ru. В среднем на вторичном рынке цены выросли на 2,8%.
«Если во втором полугодии 2017 за квадратный метр просили 53 922 рублей, то спустя полгода — уже 55 438. Больше всего подорожала недвижимость в Советском районе: по итогам полугодия цена «квадрата» здесь прибавила 3,5%. На втором месте Октябрьский район: прирост составил 3,3%. На третьем месте Ленинский с ростом 3,2%», — рассказали аналитики. Также они сделали вывод о том, что цены на жилую недвижимость на вторичном рынке в Красноярске вырастут еще: об этом можно судить по положительной в целом динамике.
По-прежнему самый дорогой квадратный метр в Центральном районе — 62 807 рубля. Самый дешевый в Ленинском — 46 888. Что касается спроса, то здесь традиционно лидируют однокомнатные квартиры с показателем 44%.
Увеличилась за полгода и стоимость аренды. Здесь рост составил 3,6% и наблюдался во всех районах Красноярска.
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