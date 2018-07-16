Сенатор Полетаев обсудит с министром энергетики РФ тарифы на электроэнергию

Сенатор отметил, что регионы ждут конкретных результатов от мер, принятых Правительством РФ для снижения цен на социально-значимые нефтепродукты — бензин и дизельное топливо — и спросил, чем вызван минувший скачок их стоимости. Кроме того, член Совета Федерации сообщил о значимых для энергетики Горного Алтая вопросах, решение которых требует личного участия министра.

Планируется, что Владимир Полетаев и Александр Новак проведут встречу до конца весенней сессии парламента. По данным пресс-службы Владимира Полетаева, речь пойдет о снижении розничной цены на электроэнергию в регионе. Для этого нужно внести Республику Алтай в Перечень территорий ценовых зон оптового рынка с особым порядком регулирования, считает сенатор.

Таким образом, оптовые цены на электроэнергию и её стоимость для конечного потребителя в Республике Алтай могут начать регулироваться государством. «Это сдержит рост цен на электроэнергию в республике, в отличие от регионов, где её поставка ведется по нерегулируемым ценам», — отметил Владимир Полетаев.