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Сенатор Полетаев обсудит с министром энергетики РФ тарифы на электроэнергию
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Сенатор Полетаев обсудит с министром энергетики РФ тарифы на электроэнергию 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев обсудил с министром энергетики РФ Александром Новаком тарифы на электроэнергию.
Сенатор отметил, что регионы ждут конкретных результатов от мер, принятых Правительством РФ для снижения цен на социально-значимые нефтепродукты — бензин и дизельное топливо — и спросил, чем вызван минувший скачок их стоимости. Кроме того, член Совета Федерации сообщил о значимых для энергетики Горного Алтая вопросах, решение которых требует личного участия министра.
Планируется, что Владимир Полетаев и Александр Новак проведут встречу до конца весенней сессии парламента. По данным пресс-службы Владимира Полетаева, речь пойдет о снижении розничной цены на электроэнергию в регионе. Для этого нужно внести Республику Алтай в Перечень территорий ценовых зон оптового рынка с особым порядком регулирования, считает сенатор.
Таким образом, оптовые цены на электроэнергию и её стоимость для конечного потребителя в Республике Алтай могут начать регулироваться государством. «Это сдержит рост цен на электроэнергию в республике, в отличие от регионов, где её поставка ведется по нерегулируемым ценам», — отметил Владимир Полетаев.
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