Поликлинику в Нижнекамске выставили на торги

Неиспользуемый корпус поликлиники №2 на проспекте Строителей 10Б будет продан на торгах 24 июля.

Об этом сообщает ИА Regnum, изучившее аукционную документацию.

Пятиэтажное здание площадью 4,4 тыс. кв.м продадут вместе с земельным участком площадью 7,4 тыс. кв.м. Кадастровая стоимости земли 27 млн рублей. Саму поликлинику продают за 54,9 млн рублей. При этом покупатель не обязан сохранять здание как объект здравоохранения.

Отмечается, что объект находится в удовлетворительном состоянии.

На пр. Строителей в Нижнекамске расположен больничный городок, включая Нижнекамскую многопрофильную ЦРБ, несколько лечебных корпусов, лабораторию. По соседству располагается управление здравоохранения, станция скорой помощи, стоматологическая поликлиника и другие объекты.