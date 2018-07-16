Журналисты выяснили, на чьем бизнес-джете прилетел в Екатеринбург патриарх Кирилл

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Екатеринбург на мероприятия, посвященные 100-летию расстрела последнего российского императора Николая II с семьей, на бизнес-джете Embraer Legacy 600 стоимостью более 25 миллионов долларов, что не осталось без внимания журналистов и блогеров, вызвав пересуды по поводу «роскоши РПЦ ».

Судя по регистрационному номеру этого лайнера — M-RCCG, он принадлежит "Русской медной компании" , сообщает

The Bell. Основным акционером этой компании является Игорь Алтушкин , которому принадлежит 80% акций. Он считается православным меценатом, учредил благотворительный фонд «Русской медной компании», активно сотрудничающий с РПЦ, финансировал строительство храма Рождества Христова в станице Наурская в Чечне и спонсирует возведение храма на воде в Екатеринбурге, пишет издание.

В самой компании не подтвердили, что предстоятель РПЦ летал в Екатеринбург на ее самолете, который называют «постоянным постояльцем» екатеринбургского аэропорта Кольцово . Вместе с тем отслеживающие полеты лайнеров сервисы свидетельствуют о том, что 12 июля этот бизнес-джет улетел из Екатеринбурга в сторону Москвы , а 13 июля вернулся обратно, отмечается в публикации.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков заявил журналистам, что церковные деньги на подобные перелеты не тратятся: транспорт главе РПЦ предоставляют предприниматели, которые таким образом оказывают услугу церкви.

"Патриарх мог бы, наверное, попытаться летать и регулярными рейсами, — добавил Волков. — Но это бы тоже вызывало критику. Летел бы в бизнес-классе — сказали бы, что нехорошо. Летел бы в эконом-классе — сказали бы, «показуха».

Стоимость одного перелета из Новосибирска в Москву на Embraer Legacy 600 стоит 17-20 тысяч долларов, а в случае дополнительных расходов полет может обойтись вдвое дороже, замечает издание.

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ: Патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург. Встречают Цуканов, Куйвашев, бизнесмены, силовики. Патриарх прилетел на самолете Embraer Legacy 600 стоимостью около 25 млн долларов. #ПозорРоссии pic.twitter.com/mpYJprQseC

— Robert B (@RobertBik) 13 июля 2018 г.

Это не первый случай, когда патриарх Кирилл пользуется роскошными самолетами. В апреле 2017 года издание