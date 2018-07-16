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Журналисты выяснили, на чьем бизнес-джете прилетел в Екатеринбург патриарх Кирилл
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Журналисты выяснили, на чьем бизнес-джете прилетел в Екатеринбург патриарх Кирилл 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 13 июля
прилетел
в Екатеринбург на мероприятия, посвященные 100-летию расстрела последнего российского императора Николая II с семьей, на бизнес-джете Embraer Legacy 600 стоимостью более 25 миллионов долларов, что не осталось без внимания журналистов и блогеров, вызвав пересуды по поводу «роскоши РПЦ».
Судя по регистрационному номеру этого лайнера — M-RCCG, он принадлежит "Русской медной компании", сообщает
The Bell. Основным акционером этой компании является Игорь Алтушкин, которому принадлежит 80% акций. Он считается православным меценатом, учредил благотворительный фонд «Русской медной компании», активно сотрудничающий с РПЦ, финансировал строительство храма Рождества Христова в станице Наурская в Чечне и спонсирует возведение храма на воде в Екатеринбурге, пишет издание.
В самой компании не подтвердили, что предстоятель РПЦ летал в Екатеринбург на ее самолете, который называют «постоянным постояльцем» екатеринбургского аэропорта Кольцово. Вместе с тем отслеживающие полеты лайнеров сервисы свидетельствуют о том, что 12 июля этот бизнес-джет улетел из Екатеринбурга в сторону Москвы, а 13 июля вернулся обратно, отмечается в публикации.
Пресс-секретарь патриарха Александр Волков заявил журналистам, что церковные деньги на подобные перелеты не тратятся: транспорт главе РПЦ предоставляют предприниматели, которые таким образом оказывают услугу церкви.
"Патриарх мог бы, наверное, попытаться летать и регулярными рейсами, — добавил Волков. — Но это бы тоже вызывало критику. Летел бы в бизнес-классе — сказали бы, что нехорошо. Летел бы в эконом-классе — сказали бы, «показуха».
Стоимость одного перелета из Новосибирска в Москву на Embraer Legacy 600 стоит 17-20 тысяч долларов, а в случае дополнительных расходов полет может обойтись вдвое дороже, замечает издание.
КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ: Патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург. Встречают Цуканов, Куйвашев, бизнесмены, силовики. Патриарх прилетел на самолете Embraer Legacy 600 стоимостью около 25 млн долларов. #ПозорРоссии pic.twitter.com/mpYJprQseC
— Robert B (@RobertBik) 13 июля 2018 г.
"Русская медная компания" — третий по величине производитель меди в России после УГМК и "Норильского никеля". Алтушкин занимает 33 место в  рейтинге Forbes, его состояние оценивается в 3,4 миллиарда долларов.
Это не первый случай, когда патриарх Кирилл пользуется роскошными самолетами. В апреле 2017 года издание
сообщало, что глава РПЦ использовал для полета в Санкт-Петербург такой же бизнес-джет Embraer Legacy 600, принадлежащий компании «Сириус-Аэро».
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