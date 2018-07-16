МНЕНИЕ: Эксперты поделились прогнозами по цене биткоина на эту неделю

МОСКВА , 16 июл /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на этой неделе, скорее всего, продолжит расти на ряде рыночных факторов и событий, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Однако темпы увеличения цены криптовалюты будут небольшими, отметили они.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья биткоин подорожал на 1,61%, до 6,391 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 1,93%, до 6,385 тысячи долларов.

БОЛЬШИЕ СОБЫТИЯ

Аналитик «Альпари» Веселин Петков указал, что положительно на цену биткоина повлияла новость об увеличении пропускной способности платежного протокола Lightning Network почти в три раза за последние три недели.

"По данным lnmainnet.gaben.win, в настоящее время пропускная способность Lightning Network составляет приблизительно 463,287 тысячи доллара, а в конце июня она составляла примерно 152 тысячи долларов. Это серьезная заявка на решение проблемы масштабирования, но пока ее одной недостаточно. Для того чтобы цена биткоина уверенно пошла вверх, необходимо, чтобы пропускная способность Lightning Network составляла хотя бы несколько десятков миллионов долларов", — заявил он.

Главный аналитик Tokenbox и портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов напомнил об ожидаемом рассмотрении Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) решении о запуске ETF, инвестирующего в биткоин, срок принятия которого установлен до 10 августа. Покупая акции такого ETF, инвесторы получат возможность инвестировать напрямую в биткоин, при этом не заботясь о приобретении и хранении криптовалюты.

"Заявку подала чикагская биржа CBOE, что само по себе повышает шансы на положительное решение… С одной стороны, запуск крупного регулируемого ETF действительно может оказать существенное влияние на баланс спроса и предложения. С другой, рост ликвидности биткоина приведет к дальнейшему снижению волатильности. Движения на сотни и тысячи процентов в год, скорее всего, станут историей", — считает он.

Глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов, в свою очередь, напомнил, что в новой версии браузера Opera для ОС Android будут автоматически встроены кошельки, поддерживающие токены ERC-20.

"Потенциально 330 миллионов пользователей могут воспользоваться этой возможностью. Также довольно интересным выглядит исследование Coinbase, которое утверждает, что количество пользователей криптовалютами в ближайшие пару лет может вырасти в 60 раз. Так, в мире меньше 1% населения являются держателями хотя бы одной криптовалюты", — сообщил он.

Он подчеркнул, что «медведи» на рынке криптовалют пока доминируют и не дают возможность криптовалютам идти вверх. «Против тренда лучше не торговать, поэтому на рынке лонговые позиции открывают либо холдеры, либо спекулянты на очень короткие промежутки времени», — пояснил он нынешнюю динамику торгов биткоина.

В ОЖИДАНИИ РОСТА

Петков указал, что в настоящее время нет факторов для возобновления стабильного роста цены биткоина. «По данным BlockChainInfo, за последнюю неделю среднедневное число транзакций, проводимых в сети биткоина, находится ниже отметки в 200 тысяч. Это крайне мало для того, чтобы цена биткоина пошла стабильно вверх», — сообщил он.

По оценкам «Альпари», основная часть торгов с биткоином на этой неделе пройдет в диапазоне от 6 до 6,8 тысячи долларов. «С точки зрения графического анализа, вблизи отметки 6 тысяч долларов за одну цифровую монету есть солидная поддержка. Считаю, что этот уровень будет оказывать психологическую поддержку для цены биткоина. Однако подняться выше 6,8 тысячи долларов тоже будет сложно, потому что вблизи этой отметки в начале апреля сформировалось серьезное сопротивление, для пробоя которого нужны весомые позитивные рыночные события», — рассказал он.

Зартдинов отметил, что на рынке криптовалют «наметился небольшой разворот, и рынок потихоньку восстанавливает позиции». «Мы видим некоторую устойчивость вблизи 6 тысяч долларов за биткоин, и рынок показывает довольно сильную линию поддержки на этих уровнях», — сообщил он.

"Считаю, что цена на этой неделе и дальше будет колебаться в коридоре 6,2-6,6 тысячи долларов", — поделился своим прогнозом PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов.

Более осторожная позиция у профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константина Ордова. «О возвращении биткоина к росту до конца июля мечтать бесполезно. Ждем еще минимум две недели давления на котировки… Подождем положительных новостей о криптоиндустрии, так как их отсутствие не позволит стратегически пересмотреть отношение к биткоину», — сообщил он.