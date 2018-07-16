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Markit: Деловая уверенность в РФ растет
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Markit: Деловая уверенность в РФ растет 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 июля — «Вести. Экономика» Деловая уверенность в России демонстрирует сдержанный рост, сообщает исследовательская организация IHS Markit Economics по итогам исследования, проводившегося с 13 по 26 июня.
Фото: Pxhere
Степень оптимизма касательно деловой активности, согласно исследованию IHS Markit Russia Business Outlook, является максимальной с октября. Организация отмечает, что полученные данные говорят об устойчивом сдержанном уровне оптимизма по поводу прогноза деловой активности на ближайший год.
"Данные опроса в июне свидетельствуют о слегка более радужных перспективах для деловой активности в следующем году. Тем не менее, ожидания (создания) новых компаний и роста затрат на производство менее благоприятны", — приводятся в сообщении слова экономиста IHS Markit Шиана Джонса.
Потребительский спрос, по ожиданиям опрошенных компаний, будет увеличиваться. Тем не менее, прогнозы по созданию новых фирм — минимальные с уровня октября 2016 года. Компании также ждут более слабого роста занятости и в производственном секторе, и в сфере услуг. А прогнозы по росту доходов бизнеса ослабевают с февраля.
По словам Шиана Джонса, ключевым бизнес-риском видятся неопределенные рыночные условия: давление на прибыль могут оказать ожидаемые более высокие цены на сырье, а также рост налоговой нагрузки.
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