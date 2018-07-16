Markit: Деловая уверенность в РФ растет

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Степень оптимизма касательно деловой активности, согласно исследованию IHS Markit Russia Business Outlook, является максимальной с октября. Организация отмечает, что полученные данные говорят об устойчивом сдержанном уровне оптимизма по поводу прогноза деловой активности на ближайший год.

"Данные опроса в июне свидетельствуют о слегка более радужных перспективах для деловой активности в следующем году. Тем не менее, ожидания (создания) новых компаний и роста затрат на производство менее благоприятны", — приводятся в сообщении слова экономиста IHS Markit Шиана Джонса.

Потребительский спрос, по ожиданиям опрошенных компаний, будет увеличиваться. Тем не менее, прогнозы по созданию новых фирм — минимальные с уровня октября 2016 года. Компании также ждут более слабого роста занятости и в производственном секторе, и в сфере услуг. А прогнозы по росту доходов бизнеса ослабевают с февраля.

По словам Шиана Джонса, ключевым бизнес-риском видятся неопределенные рыночные условия: давление на прибыль могут оказать ожидаемые более высокие цены на сырье, а также рост налоговой нагрузки.