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Деловая уверенность в РФ растет, но сдержанно — Markit
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Деловая уверенность в РФ растет, но сдержанно — Markit 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Деловая уверенность в России продолжает расти, но сдержанно, сообщает исследовательская организация IHS Markit Economics по итогам проведенного с 13 по 26 июня исследования.
"Последнее исследование IHS Markit Russia Business Outlook сигнализирует об устойчивом сдержанном уровне оптимизма по поводу прогноза деловой активности на ближайший год", — говорится в сообщении. Степень оптимизма касательно деловой активности является максимальной с октября, отмечает организация.
"Данные опроса в июне свидетельствуют о слегка более радужных перспективах для деловой активности в следующем году. Тем не менее, ожидания (создания — ред.) новых компаний и роста затрат на производство менее благоприятны", — приводятся в сообщении слова экономиста IHS Markit Шиана Джонса (Sian Jones).
Несмотря на то, что, по ожиданиям фирм, потребительский спрос будет увеличиваться, прогнозы создания новых компаний остаются на самом низком уровне с октября 2016 года. При этом компании ожидают более слабого роста занятости как в секторе производства, так и в сфере услуг. А прогнозы фирм относительно роста доходов бизнеса ослабевают с февраля.
Джонс поясняет, что ключевым бизнес-риском видятся неопределенные рыночные условия, с учетом давления на прибыль ожидаемых более высоких цен на сырье и увеличения налоговой нагрузки.
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