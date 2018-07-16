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Автомобиль приморского единоросса выставлен на продажу
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Автомобиль приморского единоросса выставлен на продажу 

Konkurent.ru 49 минут назад
Фото: Konkurent.ru
Арбитражный суд Приморского края утвердил положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества Сергея Болдырева, секретаря местного отделения «Единой России» в Хасанском районе и члена регионального политсовета партии власти.
На торги предлагается выставить BMW 325 1993 года выпуска за 110 тыс. руб. и долю Болдырева в ООО «Управляющая компания „Хасан Сервис ДВ“, составляющей 100% от уставного капитала. Стоимость последнего лота оценивается в 1,8 млн руб.
Болдырев объявил себя банкротом летом прошлого года. Причиной краха бывшего президента ООО „Группа „Транзит-ДВ“ стало банкротство всей бизнес-империи Игоря Польченко, общая сумма задолженности которого превышает 6 млрд руб. Сам Польченко, как и Болдырев, также объявлен банкротом.
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