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Биржи АТР преимущественно снижаются после статистики из Китая 

Прайм 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику после ряда статданных из Китая, которые вызвали опасения относительно состояния второй по величине в мире экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.18 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,47%, до 2817,76 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — рос на 0,42%, до 1603,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,19%, до 28470,57 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,23%, до 2306,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,43%, до 6241,7 пункта.
Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,85%, до 22597,35 пункта.
В центре внимания инвесторов в понедельник оказался целый ряд статистики из Китая, которая важна для рынка в свете торгового конфликта страны с США. В частности, стало известно, что темпы роста ВВП КНР во втором квартале замедлились до 6,7% с 6,8% в первом квартале 2018 года, что совпало с прогнозами аналитиков. В то же время объем промышленного производства Китая в июне в годовом выражении вырос всего на 6% против 6,8% месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на отметке 6,5%.
"Рост в промышленности замедлился в июне, что усиливает давление на рост экономики во втором полугодии. Мы ожидаем, что препятствием для экономического роста во второй половине года станет медленный рост кредитования и замедление роста сектора недвижимости. Кроме того, усиление торгового конфликта с США начнет негативно отражаться на экономике", — цитирует агентство MarketWatch главного экономиста Oxford Economics по региону Азия Льюиса Куиса (Louis Kuijs).
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