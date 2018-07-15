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10 миллионов долларов выделил индийский бизнесмен на отдых сотрудников
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10 миллионов долларов выделил индийский бизнесмен на отдых сотрудников 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Индийский миллиардер заплатил 10 миллионов долларов за недельный отдых своих сотрудников в Стамбуле, разместив их в самых роскошных отелях города, сообщает АТОР.
Таинственным миллиардером, который обеспечил фешенебельным отелям Стамбула рекордную выручку, оказался «фармацевтический король Индии» Дилип Чангви.
В рамках ежегодного поощрения своих лучших сотрудников, он отправляет 3500 человек в Стамбул вместе с командой поваров, чтобы его работники и на турецкой земле могли есть привычную им пищу.
Чангви выбрал роскошные отели Стамбула, забронировав самые дорогие номера. Эта часть контракта для принимающей компании, которая обслуживает индийцев, оказалась самой сложной. Большое количество свободных сьютов и президентских люксов на одну и ту же дату найти непросто.
Для индийских корпорантов будет организована специальная развлекательная и экскурсионная программы с посещением достопримечательностей турецкого мегаполиса. Кроме того, миллиардер оплатит и расходы своих подчиненных в Стамбуле: за неделю пребывания им можно потратить на всех миллион долларов.
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