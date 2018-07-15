20 классных штук с AliExpress для каждого, выбрал сам 

20 классных штук с AliExpress для каждого, выбрал самПоловина лета почти позади, самое время купить что-то на жаркой распродаже AliExpress. Многие товары продаются дешевле, чем в начале года.
Вы же помните, что самые годные предложения находятся в нашем Telegram.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Внешний SSD-накопитель
Компактный диск с хорошими скоростными показателями на 120 ГБ (есть модель на 240 ГБ).
Цена: 1 986 руб., купить с кэшбеком
2. Кабель Lightning от Xiaomi
Прочный и надежный кабель для iPhone длиной 30 см, есть и метровая модель.
Цена: от 666 руб., купить с кэшбеком
3. Переходник для китайской вилки
Компактный переходник для тех, у кого много гаджетов из Китая.
Цена: 51 руб., купить с кэшбеком
4. Коврик для ремонта гаджетов
Удобный резиновый коврик с отделениями и намагниченными зонами.
Цена: 985 руб., купить с кэшбеком
5. Зарядка-PowerBank Xiaomi
Зарядное устройство на 2 USB-порта со встроенным аккумулятором на 6 500 мАч.
Цена: 1 569 руб., купить с кэшбеком
6. Автомобильный диодный фонарь
Небольшой яркий фонарик с магнитным креплением.
Цена: 432 руб., купить с кэшбеком
7. Измеритель температуры и влажности Xiaomi
Автономный гаджет с контрастным дисплеем можно крепить на стену или устанавливать в подставку.
Цена: 685 руб., купить с кэшбеком
8. Кожаные тапки
Спорим, не знали, что в ассортименте Xiaomi есть домашние тапочки?
Цена: 1 871 руб., купить с кэшбеком
9. Саундбар
Отличный способ улучшить звучание телевизора.
Цена: 1 143 руб., купить с кэшбеком
10. Рюкзак для гаджетов
Вместительная сумка с защитой корпуса и портом для зарядки.
Цена: 1 672 руб., купить с кэшбеком
11. Type-C хаб Подойдет для MacBook Pro 2016-2018 годов выпуска.
Цена: 1 457 руб., купить с кэшбеком
12. Bluetooth-колонка
Громкий портативный динамик с хорошим качеством звука.
Цена: 650 руб., купить с кэшбеком
13. Дорожный органайзер
Вместительный, с креплением, не боится влаги.
Цена: 338 руб., купить с кэшбеком
14. Пляжная обувь
В такой можно не бояться острых кораллов, каменистого берега или крупную гальку.
Цена: 582 руб., купить с кэшбеком
15. Стильный портсигар
В комплекте электронная зажигалка.
Цена: 414 руб., купить с кэшбеком
16. Набор для пайки
Мощный электронный паяльник и все необходимые аксессуары.
Цена: 900 руб., купить с кэшбеком
17. Автомобильный инвертор
Поможет зарядить все гаджеты в машине.
Цена: 1 403 руб., купить с кэшбеком
18. Лазерный уровень
Быстро определит расстояние, вычислит площадь или объем комнаты.
Цена: 1 345 руб., купить с кэшбеком
19. Шуруповерт
Аккумуляторный инструмент с регулировкой крутящего момента.
Цена: от 1 816 руб., купить с кэшбеком
20. Уголки для коврового покрытия
С ними ковер не будет постоянно сдвигаться и сбиваться.
Цена: 644 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!