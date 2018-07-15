20 классных штук с AliExpress для каждого, выбрал сам

20 классных штук с AliExpress для каждого, выбрал самПоловина лета почти позади, самое время купить что-то на жаркой распродаже AliExpress. Многие товары продаются дешевле, чем в начале года.

Вы же помните, что самые годные предложения находятся в нашем Telegram.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Внешний SSD-накопитель

Компактный диск с хорошими скоростными показателями на 120 ГБ (есть модель на 240 ГБ).

Цена: 1 986 руб., купить с кэшбеком

2. Кабель Lightning от Xiaomi

Прочный и надежный кабель для iPhone длиной 30 см, есть и метровая модель.

Цена: от 666 руб., купить с кэшбеком

3. Переходник для китайской вилки

Компактный переходник для тех, у кого много гаджетов из Китая

Цена: 51 руб., купить с кэшбеком

4. Коврик для ремонта гаджетов

Удобный резиновый коврик с отделениями и намагниченными зонами.

Цена: 985 руб., купить с кэшбеком

5. Зарядка-PowerBank Xiaomi

Зарядное устройство на 2 USB-порта со встроенным аккумулятором на 6 500 мАч.

Цена: 1 569 руб., купить с кэшбеком

6. Автомобильный диодный фонарь

Небольшой яркий фонарик с магнитным креплением.

Цена: 432 руб., купить с кэшбеком

7. Измеритель температуры и влажности Xiaomi

Автономный гаджет с контрастным дисплеем можно крепить на стену или устанавливать в подставку.

Цена: 685 руб., купить с кэшбеком

8. Кожаные тапки

Спорим, не знали, что в ассортименте Xiaomi есть домашние тапочки?

Цена: 1 871 руб., купить с кэшбеком

9. Саундбар

Отличный способ улучшить звучание телевизора.

Цена: 1 143 руб., купить с кэшбеком

10. Рюкзак для гаджетов

Вместительная сумка с защитой корпуса и портом для зарядки.

Цена: 1 672 руб., купить с кэшбеком

11. Type-C хаб Подойдет для MacBook Pro 2016-2018 годов выпуска.

Цена: 1 457 руб., купить с кэшбеком

12. Bluetooth-колонка

Громкий портативный динамик с хорошим качеством звука.

Цена: 650 руб., купить с кэшбеком

13. Дорожный органайзер

Вместительный, с креплением, не боится влаги.

Цена: 338 руб., купить с кэшбеком

14. Пляжная обувь

В такой можно не бояться острых кораллов, каменистого берега или крупную гальку.

Цена: 582 руб., купить с кэшбеком

15. Стильный портсигар

В комплекте электронная зажигалка.

Цена: 414 руб., купить с кэшбеком

16. Набор для пайки

Мощный электронный паяльник и все необходимые аксессуары.

Цена: 900 руб., купить с кэшбеком

17. Автомобильный инвертор

Поможет зарядить все гаджеты в машине.

Цена: 1 403 руб., купить с кэшбеком

18. Лазерный уровень

Быстро определит расстояние, вычислит площадь или объем комнаты.

Цена: 1 345 руб., купить с кэшбеком

19. Шуруповерт

Аккумуляторный инструмент с регулировкой крутящего момента.

Цена: от 1 816 руб., купить с кэшбеком

20. Уголки для коврового покрытия

С ними ковер не будет постоянно сдвигаться и сбиваться.

Цена: 644 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!