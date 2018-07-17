Стоимость проезда в общественном транспорте Ставрополя вырастет с 27 июля

Подорожание стоимости проезда в общественном транспорте в Ставрополе произойдет 27 июля, пишет NewsTracker со ссылкой на источник в мэрии города.

Изначально планировалось поднять цены 15 июля, однако в итоге дату решили перенести.

«Повышение тарифа на всех маршрутах произойдет 27 июля в связи с законодательными процедурами. Со всеми перевозчиками перенос согласован», — сказал источник.

В мэрии также добавили, что те водители, которые уже начали взимать плату по завышенным расценкам, действуют незаконно.