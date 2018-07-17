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Стоимость проезда в общественном транспорте Ставрополя вырастет с 27 июля
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Стоимость проезда в общественном транспорте Ставрополя вырастет с 27 июля 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Подорожание стоимости проезда в общественном транспорте в Ставрополе произойдет 27 июля, пишет NewsTracker со ссылкой на источник в мэрии города.
Изначально планировалось поднять цены 15 июля, однако в итоге дату решили перенести.
«Повышение тарифа на всех маршрутах произойдет 27 июля в связи с законодательными процедурами. Со всеми перевозчиками перенос согласован», — сказал источник.
В мэрии также добавили, что те водители, которые уже начали взимать плату по завышенным расценкам, действуют незаконно.
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