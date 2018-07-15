Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,07%

Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги воскресенья падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, биомедицинских технологий и технологий.

На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 упал на 0,07%.

В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Partner Comms (TA:PTNR), которые подорожали на 98,0 п. (7,00%), закрывшись на отметке в 1.498,000. Котировки Paz Oil Company (TA:PZOL) выросли на 1.270,000 п. (2,53%), завершив торги на уровне 51.450,0000. Бумаги Bazan Oil Refineries Ltd (TA:ORL) выросли в цене на 4,0 п. (2,48%), закрывшись на отметке 165,0.

Лидерами падения стали акции OPKO Health Inc (TA:OPK), цена которых упала на 150,000 п. (6,65%), завершив сессию на отметке 2.105,000. Акции Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TA:TEVA) поднялись на 187,000 п. (2,15%), закрывшись на уровне 8.509,000, а Tower Semiconductor Ltd (TA:TSEM) снизились в цене на 102,000 п. (1,29%) и завершили торги на отметке 7.819,000.

На Тель-Авивской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (193) превысило количество закрывшихся в минусе (178), а котировки 35 акций практически не изменились.

Котировки акций Tower Semiconductor Ltd (TA:TSEM) упали до 52-недельного минимума, упав на 1,29%, 102,000 п., и завершили торги на отметке 7.819,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре не изменился 0,00%, или 0,00, достигнув отметки $69,95 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,55%, или 0,41, до $74,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,39%, или 4,80, до отметки $1.241,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/ ILS снизилась на 0,03% до 3,6378, а котировки EUR/ILS повысились на 0,10%, достигнув отметки 4,2514.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 94,44.