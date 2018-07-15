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Самарский дептранс ищет компанию, которая возьмет в аренду 43 пассажирских автобуса
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Самарский дептранс ищет компанию, которая возьмет в аренду 43 пассажирских автобуса 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Новый транспорт работает на газомоторном топливе
В Самаре объявили аукцион на сдачу в аренду 43 пассажирских автобусов ЛИАЗ 2016 года выпуска. Арендодателем выступил департамент транспорта.
— Минимальная цена аукциона составляет 131 672 741,62 рублей. За эти деньги арендатор сможет пользоваться пассажирскими автобусами на протяжении двух лет, до 2020 года, — сообщили в самарской мэрии.
Выиграть торги может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Для этого необходимо подать документы на участие в аукционе. Чиновники объявят результаты торгов в среду, 1 августа.
Пассажирские автобусы на газомоторном топливе поступили в распоряжение самарской мэрии в 2016 году. При этом лизинговая компания, которая обеспечивала поставку транспорта в Самару, обратилась в суд с иском против мэрии областной столицы, мотивируя их срывом сроков оплаты за технику.
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