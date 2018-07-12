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Цена билетов у перекупщиков на финал ЧМ достигает 6,4 млн рублей
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Цена билетов у перекупщиков на финал ЧМ достигает 6,4 млн рублей 

Rambler News Service 12 июля 2018
Стоимость билетов на финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018 между Францией и Хорватией составляет от 93,5 тысяч до 6,4 млн рублей, следует из данных сервиса по перепродаже билетов Viagogo.
Наиболее дешевые билет четвертой категории, доступные только для граждан РФ, предлагаются по цене от 93,5 тыс. руб. до 102,56 тыс. руб. При этом номинальная стоимость самого дешевого билета составляет 7 тыс. руб., такую цену ранее объявляла сама ФИФА.
Самый дорогой билет обозначен категорией Club и стоит 6,415 млн рублей. Какие-либо преимущества этого билета не описаны.
При этом стоимость билетов на матч за третье место, который состоится в 14 июля в Санкт-Петербурге между Англией и Бельгией, существенно ниже: минимальная стоимость билета составляет 29,1 тыс. рублей. Цена самого дорогого билета на этом портале составляет 491,5 тыс. рублей, за эти деньги предлагается пакет гостеприимства, включающий питание вип-ложу и вип-проход.
В июне ФИФА попросила возбудить уголовное дело против Viagogo за незаконную продажу билетов. ФИФА обещала, что билеты, купленные через неавторизованные каналы, будут аннулированы после идентификации. Годом ранее иск против Viagogo подала УЕФА.
В Роскомнадзоре RNS сообщили, что в отношении Viagogo поступило пять судебных решений, и противоправная информация была удалена.
«В отношении Viagogo поступило пять судебных решений. После направления уведомлений противоправная информация, указанная в решениях суда, была удалена в установленные сроки», — сообщили RNS в пресс-служба Роскомнадзора.
В ФИФА на момент публикации материала не ответили на запрос RNS.
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