Финал, который того не стоил. Кислая вишенка на сладком торте ЧМ-2018

Финал чемпионата мира — самый статусный футбольный матч четырехлетия. Он стоит четырех финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов, финала чемпионата Европы, всех финалов национальных кубков вместе взятых. Причем, стоит еще и в прямом смысле слова.

Опять победили прагматики. Франция — двукратный чемпион мира!

Билеты на финал в самом начале чемпионата мира стоили минимум 150 тысяч рублей. По этой цене продавалась четвертая категория (за воротами), которую официально могли купить только граждане России . При этом официально, через сайт ФИФА, они приобретались счастливчиками по 7 тысяч рублей — прибыль более чем в 1000%.

На групповом этапе вылетела сборная Германии . Уже в 1/8 финала остались не у дел Испания Аргентина и чемпионы Европы из Португалии . В четвертьфинале чемпионат мира лишился Бразилии и России с ее армией болельщиков, готовых платить за билеты любые деньги.

Все это время на рынке появлялись свободные билеты на финал, ведь болельщики каждой из перечисленных команд, кроме России, конечно, рассчитывали остаться в нашей стране до финала, а потом продавали ненужные бумажки кто где.

Кто-то продавал с рук прямо перед стадионами, причем, зачастую по завышенным ценам. Многие поплатились за это, попав в лапы правоохранительных органов . Штрафовали даже иностранцев — без каких-либо исключений. Кто-то пытался продавать на спонтанных уличных точках, которые появлялись по всей Москве — в основном их организовывали иностранцы. Третьи — сбывали тикеты в специально организованных для этого группах в интернете, в основном по национальному признаку — группы мексиканцев, бразильцев и т.д. Подавляющее меньшинство — сдавало билеты официально — через сайт ФИФА, лишаясь 10% от изначальной стоимости — порядка 6,6 тысяч рублей на билете 1-ой категории за 66 тысяч рублей.

Те, кто хотел приобрести билеты на финал, в основном облизывались. Либо цена была слишком высокой — до нескольких сотен тысяч рублей вплоть до завершения полуфинальных матчей, либо купить появившийся на сайте ФИФА билет было невозможно — система выдавала постоянные ошибки, что казалось очень подозрительным.

До последних дней билеты оставались в свободной продаже у многочисленных перекупщиков. Не у обычных «изольд», как их называют в фанатской среде, которые стоят перед стадионом и предлагают билетик по завышенной в несколько раз цене. Это чемпионат мира и перекупщики здесь — мирового уровня. У стадиона стоять рискованно, вот они и создавали целые сайты для продаже билетов.

День взятия Хорватии . Французы победили в драматичном финале в «Лужниках»

Оставался, конечно, небольшой шанс идти на стадион с табличкой «куплю билет» и надеяться, что тебе его продадут по себестоимости. Но это — как искать иголку в стоге сена.

Казалось бы ситуация должна была измениться, когда в полуфинале хорваты выбили сборную Англии , гарантировав не самый громкий по вывеске финал Хорватия — Франция. Но массового вброса билетов на рынок не произошло. Лишь в ночь с 14 на 15 июля, когда уже купить билет, прилететь из другого города или страны, получить паспорт болельщика и все еще успеть на матч, было уже невозможно, на сайте ФИФА начали появляться билеты на финал первой, второй и третьей категорий.

Это были билеты, которые сдали за пару дней до этого. Просто у ФИФА потребовалось какое-то время, чтобы обработать запросы на возврат, принять тикеты и вновь выставить из на продажу.

К этому моменту цены на билеты у перекупщиков снизились втрое. Самый дешевый билет уже продавался за 50 тысяч рублей, а самый дорогой, с местом в ложе, стоил под 500 тысяч рублей. Ценник полез вниз — такой финал оказался никому не нужен. За 150 тысяч рублей сбыть билет четвертой категории было уже невозможно.

Несмотря на все сложности, арена все же заполнилась. Во втором тайме на табло зажглись заветные цифры аншлага современных «Лужников» — 78 011 человек. А Хорватия с Францией все же спасли финал, выдав настоящий футбольный спектакль с кучей голов. Кто-то, купивший билет на финал за 500 тысяч рублей, мог бы сказать, что матч Франции с Хорватией того не стоил, но десятки тысяч человек готовы с ними поспорить. Финал получилсяпростопотрясающим.