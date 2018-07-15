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Каждая тринадцатая пачка сигарет в Саратове поддельная
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Каждая тринадцатая пачка сигарет в Саратове поддельная 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратовской области подсчитали оборот контрафактных сигарет. Результаты озвучили на круглом столе в региональной Торгово-промышленной палате. По словам специалистов, за последние годы количество нелегальной продукции на саратовском рынке значительно выросло. Эксперты считают, что перетоку контрафактной табачной продукции на российский рынок способствует рост цен на сигареты при несбалансированной акцизной политике стран-участниц Таможенного Союза. В нашем городе доля «левой» продукции составляет более семи процентов. Это означает, что каждая тринадцатая пачка сигарет является подделкой. По мнению экспертов, «черный» рынок будет существовать до тех, пока есть спрос на дешевую продукцию. И чтобы конкурировать с контрафактными сигаретами, необходимо выпустить дешевую марку. Тогда на контрафакт не будет спроса, уверены специалисты.
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