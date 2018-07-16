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Киевляне в шоке от повышения цен на метро
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Киевляне в шоке от повышения цен на метро 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Русская Весна
Мэр украинской столицы Владимир Кличко подписал распоряжение, согласно которому с 14 июля в Киеве вводятся новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте, сообщает телеканал «360».
Цены на одну поездку в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и электричке будут повышены.
Журналисты накануне подорожания проезда в общественном транспорте опросили жителей Киева, что они думают об указе властей повысить цены.
Согласно постановлению, с 14 июля пользователи проездными билетами и бесконтактными картами при их пополнении будут платить за поезду 6,30 гривен (15,04 руб) минимум. Те, кто ими не пользуется, за поездку заплатят 8 гривен (19,1 руб). С момента последнего пересмотра цен на проезд в июне 2017 года, стоимость поездки составляла 4 гривны (9,55 руб).
По результатам опроса, большинство киевлян возмущены тем, что повышение цен не сопровождается ростом зарплат граждан. Люди негодуют от роста цен на продукты, тарифы ЖКХ, а теперь еще и на транспорт.
Некоторые участники опроса называли власти нехорошими словами, обзывали «идиотами» и «содомитами». Кто-то предполагал, что народ все стерпит и согласится платить больше. Но были и те, кто надеялся, что повышение стоимости отразится на качестве транспорта: маршрутки и трамваи обновятся, а в метро, возможно, станет чище.
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