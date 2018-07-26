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Акции Facebook по итогам дня рухнули на 19%
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Акции Facebook по итогам дня рухнули на 19% 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Фондовые индексы США по итогам четверга в основном снизились на фоне самого резкого в истории однодневного падения акций Facebook, свидетельствуют данные торгов.
Индекс NASDAQ опустился на 1,01% — до 7852,18 пункта. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,44% — до 25527,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,3%, до 2837,44 пункта.
Акции Facebook рухнули в четверг на 18,96% на фоне финансового отчета за второй квартал и прогнозов компании, разочаровавших рынок. После закрытия основных бирж США в среду Facebook сообщил о снижении выручки в 1,4 раза в годовом выражении — до 13,23 миллиарда долларов. Трейдеров разочаровали прогнозы компании, предполагающие замедление роста выручки и увеличение затрат, связанных с обеспечением конфиденциальности данных пользователей.
На этом фоне подешевели и акции других компаний технологического сектора.
Кроме того, хуже ожиданий оказалась статистика по рынку занятости США за прошлую неделю: число первичных заявок на пособие по безработице в стране за этот период выросло на девять тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 217 тысяч, в то время как эксперты ждали роста числа заявок на восемь тысяч с первоначального показателя прошлой недели, до 215 тысяч.
По словам старшего инвестстратега BNY Mellon Investment Management Лиз Янг (Liz Young), скептицизм инвесторов приводит к тому, что участники рынка внимательно следят за корпоративными отчетами и другими фундаментальными факторами, а не «примыкают к победителям и инвестируют в технологический сектор». «Людям сейчас следует проявлять осторожность, чтобы быть в тренде», — сказала она агентству Рейтер.
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