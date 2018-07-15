Межгосударственные отношения России и Хорватии

Россия признала независимость Республики Хорватии 17 февраля 1992 года, 25 мая 1992 года были установлены дипломатические отношения. В декабре 1998 года в Москве была подписана двусторонняя Декларация о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Важное значение для развития российско-хорватских отношений имеют контакты на высшем уровне. В 2002-2003 годах президент Хорватии трижды посещал Россию с визитами (в апреле 2002 года — официальный визит, в феврале и декабре 2003 года — рабочие визиты), в ходе которых встречался с президентом Российской Федерации. Контакты президентов двух стран состоялись в 2005 году в Кракове Польша ) в рамках мероприятий, связанных с 60-летием освобождения Красной Армией узников нацистского концлагеря Освенцим , в 2005 году на саммите в Нью-Йорке США ) и в январе 2006 года в Астане во время инаугурации президента Казахстана

24 июня 2007 года президент Российской Федерации принял участие в Энергетическом саммите ЮВЕ (Юго-Восточной Европы) в Загребе , в ходе визита состоялась его встреча с президентом и премьер-министром Хорватии. Краткая встреча президентов двух стран состоялась в октябре 2009 года в ходе 64-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

8-9 мая 2010 года действующий президент Хорватии Иво Йосипович и бывший президент Республики Хорватия Степан Месич участвовали в Москве в мероприятиях, приуроченных к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В феврале 2014 года президент Хорватии присутствовал на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи

7 июля 2018 года в Сочи состоялась встреча председателя правительства Дмитрия Медведева с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Хорватии.

Осуществляется взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами России и Хорватии.

18 февраля 2017 года «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович и министром иностранных и европейских дел Хорватии Давором Штиром.

В ходе встречи обсуждалось двустороннее сотрудничество, состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

23 мая 2017 года Москву посетил заместитель председателя правительства, министр иностранных и европейских дел Хорватии Давором Штиром.

17 февраля 2018 года «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем председателя правительства, министром иностранных и европейских дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич.

На плановой основе ведутся консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, руководителей подразделений МИД России и Хорватии.

Поддерживается межпарламентский диалог. Проходят регулярные встречи на уровне заместителей глав парламентов и руководителей парламентских комитетов.

В июле 2017 года Россию посетила делегация комитета Хорватского сабора (парламента) по внешней политике во главе с его председателем Миро Ковачем.

Между странами развиваются торгово-экономические отношения. Одним из основных инструментов координации, развития и регулирования их является Межправительственная Российско-Хорватская комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

Всего было проведено семь заседаний МПК, последнее состоялось 3 октября 2017 года в Москве

Товарооборот России с Хорватией в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 31,03% и составил 1,059 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 795,9 миллиона долларов и импорт — 263,1 миллиона долларов.

В структуре экспорта России в Хорватию основная доля поставок приходится на минеральные продукты (92,16% от всего объема экспорта России в Хорватию), также в российском экспорте присутствуют металлы и изделия из них (4,23%) и продукция химической промышленности (2,04%).

Российский импорт представлен такими группами товаров как продукция химической промышленности (46,61% от всего объема импорта России из Хорватии); машины, оборудование и транспортные средства (21,10%); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (13,71%); текстиль и обувь (11,05%); металлы и изделия из них (3,11%).

По данным ФТС РФ, в январе-мае 2018 года товарооборот между странами составил 498,2 миллиона долларов, в том числе экспорт — 419,3 миллиона долларов, импорт — 78,9 миллиона долларов.

C 1993 года по ноябрь 2017 года общий объем российских инвестиций в Хорватию превысил отметку в 400 миллионов долларов, а хорватских инвестиций в экономику России — 120 миллионов долларов.

Наиболее активно отношения между странами развиваются в сферах IT-технологий, машиностроения и туризма.

В конце 2015 года ПАО «Силовые машины» совместно с ООО «ИК „Технопромэкспорт“ завершило крупнейший в двусторонних отношениях проект — строительство третьего энергоблока ТЭС „Сисак“ мощностью 230 мегаватт. Ведущие российские компании заинтересованы в реализации других перспективных начинаний в электроэнергетике, судостроении, робототехнике, банковской сфере.

В целом, Россия поставляет в Хорватию 250-300 тысяч тонн нефтепродуктов, а также на 60% удовлетворяет потребности страны в газе. В начале июля 2018 года »Газпром" сообщил, что поставки в Хорватию за первое полугодие выросли на 48,5% — на 0,5 миллиарда кубометров газа.

Между Россией и Хорватией осуществляются регулярные гуманитарные обмены. В последние годы в Хорватии с успехом проходят гастроли российских балетных трупп, симфонических и камерных оркестров, показы российских фильмов и выставки книжной продукции.

В 2016 году в Загребе были установлены памятники Александру Пушкину и Юрию Гагарину . В марте 2017 года в хорватской столице был открыт бюст Сергею Есенину

12 апреля 2018 года в Загребе в главном музее Хорватии состоялось торжественное открытие выставки Эрмитажа , посвященной Екатерине Великой. Мероприятие проходит в рамках программы празднования установления партнерских отношений между городами-побратимами Санкт-Петербургом и Загребом. Впервые подобного рода выставка организована на Балканах.

В 2016 году впервые с момента вступления Хорватии в ЕС обозначились некоторые предпосылки для активизации сотрудничества в сфере туризма, зафиксирован рост туристического потока из России. В 2017 году в Хорватии побывало более 133 тысячи российских туристов, что на 11% больше, чем в 2016 году. За январь-апрель 2018 года число российских туристов увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.