Ещё
Алтайские предприятия лесной отрасли впервые будут участвовать в биржевых торгах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алтайские предприятия лесной отрасли впервые будут участвовать в биржевых торгах 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников и врио председателя правительства Алтайского края Виктор Томенко впервые подписали соглашение о сотрудничестве по развитию биржевых торгов лесоматериалами. Это позволит реализовывать на бирже сотни тысяч кубических метров леса из региона, сообщил журналистам в рамках Четвертого этапа Национального лесного форума на Алтае Алексей Рыбников.
"Расчетная лесосека в Алтайском крае — ближе к 2,5 млн кубических метров. Это означает, что в достаточно краткосрочной перспективе, скажем в ближайшие полтора года, можно ожидать сотен тысяч кубометров леса, которые реализуются либо через механизмы биржевой торговли, либо через электронную площадку биржи, которая тоже является достаточно прозрачным способом организации электронной торговли", — сказал Рыбников, отвечая на вопрос ТАСС.
Руководитель биржи подчеркнул, что подобные соглашения позволяют добиться успеха на рынке в регионах, где правительство заинтересовано внедрять новые способы прозрачной системы ценообразования, новые механизмы торговли. По словам врио губернатора Виктора Томенко, соглашения открывает новые возможности для цивилизованной торговли продукцией предприятий лесного комплекса края. Также это позволит повысить налоговые поступления для государства, сделать очередной шаг в развитии лесопромышленного комплекса края.
Сейчас лесозаготовка активно развивается в Алтайском крае. По данным администрации региона, за первое полугодие индекс промышленного производства продукции деревообработки вырос на 24,1% к аналогичному периоду 2017 года. Предприятия отгрузили товары на сумму в 2,9 млрд рублей — рост составил 29%.
СПбМТСБ создана в 2008 года по решению президента и правительства РФ. Это крупнейшая товарная биржа России, организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов. В настоящее время биржевые торги лесоматериалами осуществляются на биржевых базисах Пермского края, Кировской и Иркутской областей. В 2017 году объем торгов лесом на СПбМТСБ составил более 932 тыс. кубометров на общую сумму 870 млн рублей, заключено 559 договоров.
О форуме
В понедельник, 16 июля, в Алтайском крае открылся четвертый этап Национального лесного форума. В преддверии мероприятия эксперты отрасли побывали на выездных семинарах в лесничествах края, где ознакомились с системами обнаружения и тушения лесных пожаров, в Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре, посетили питомник редких птиц «Алтай Фалькон», стрелковый клуб, состоялись мероприятия, посвященные охоте. В понедельник в крае открываются тематические площадки, на которых выступят около 60 докладчиков, по итогам пройдет пленарное заседание.
В 2018 году уже состоялось три этапа Национального лесного форума, они прошли в Ижевске, Ханты-Мансийске и Хабаровске. Участниками форума стали более тысячи человек. Форум стал первой дискуссионной площадкой, которая принимает представителей федеральной и региональной законодательной власти для обсуждения перспектив развития лесной отрасли на местах, учитывая специфику каждого отдельно взятого региона.
ТАСС: последние новости
Трамп: США тратят десятки миллиардов долларов на защиту Европы от РФ, теряя в торговле СМИ: президент США планирует в ноябре посетить Австралию Курс доллара снизился до 62,48 рубля
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина392
Грудинин развелся52
Туринская плащаница оказалась подделкой70
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»393
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией106
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение