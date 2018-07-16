Алтайские предприятия лесной отрасли впервые будут участвовать в биржевых торгах

"Расчетная лесосека в Алтайском крае — ближе к 2,5 млн кубических метров. Это означает, что в достаточно краткосрочной перспективе, скажем в ближайшие полтора года, можно ожидать сотен тысяч кубометров леса, которые реализуются либо через механизмы биржевой торговли, либо через электронную площадку биржи, которая тоже является достаточно прозрачным способом организации электронной торговли", — сказал Рыбников, отвечая на вопрос ТАСС.

Руководитель биржи подчеркнул, что подобные соглашения позволяют добиться успеха на рынке в регионах, где правительство заинтересовано внедрять новые способы прозрачной системы ценообразования, новые механизмы торговли. По словам врио губернатора Виктора Томенко, соглашения открывает новые возможности для цивилизованной торговли продукцией предприятий лесного комплекса края. Также это позволит повысить налоговые поступления для государства, сделать очередной шаг в развитии лесопромышленного комплекса края.

Сейчас лесозаготовка активно развивается в Алтайском крае. По данным администрации региона, за первое полугодие индекс промышленного производства продукции деревообработки вырос на 24,1% к аналогичному периоду 2017 года. Предприятия отгрузили товары на сумму в 2,9 млрд рублей — рост составил 29%.

СПбМТСБ создана в 2008 года по решению президента и правительства РФ . Это крупнейшая товарная биржа России , организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов. В настоящее время биржевые торги лесоматериалами осуществляются на биржевых базисах Пермского края , Кировской и Иркутской областей. В 2017 году объем торгов лесом на СПбМТСБ составил более 932 тыс. кубометров на общую сумму 870 млн рублей, заключено 559 договоров.

О форуме

В понедельник, 16 июля, в Алтайском крае открылся четвертый этап Национального лесного форума. В преддверии мероприятия эксперты отрасли побывали на выездных семинарах в лесничествах края, где ознакомились с системами обнаружения и тушения лесных пожаров, в Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре, посетили питомник редких птиц «Алтай Фалькон», стрелковый клуб, состоялись мероприятия, посвященные охоте. В понедельник в крае открываются тематические площадки, на которых выступят около 60 докладчиков, по итогам пройдет пленарное заседание.