Новые подробности свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин!

Две недели назад весь Интернет говорил о том, что Джастин Бибер (24) сделал предложение Хейли Болдуин (21), с которой встречался на тот момент не больше месяца. Позже сам певец подтвердил эти слухи, и теперь все обсуждают, какой же будет предстоящая свадьба.

https://www.instagram.com/p/BlBvw2_jBKp/?taken-by=justinbieber

Например, мы уже знаем, что пара не хочет пышного торжества, а планирует небольшую церемонию в кругу родных. «Они не планируют огромную свадьбу со знаменитостями. Они женятся по любви и не хотят роскошной свадьбы», — заявил источник из близкого окружения пары.

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А теперь стало известно, что Болдуин уже выбрала подружек невесты! Ким Бейсингер (64), бывшая жена Алека Болдуина (60), рассказала, что ими станут сестра Хейли Алайя (25) и ее двоюродная сестра Айрленд (22). «Я очень, очень рада за Хейли, — сказала она, — Надеюсь, они будут счастливы!».

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После новости о помолвке и Алайя, и Айрленд очень мило поздравили сестру в Instagram. «Еще одной одинокой девушкой меньше», — написала Айрленд. А вот что сказала Алайя, которая сама в прошлом году вышла замуж за Эндрю Аронова: «От одной невесты к другой… Поздравляю мою младшую сестру с этой захватывающей следующей главой!». Кстати, на свадьбе Алайи именно Хейли была одной из подружек. Кажется, пришло время ей отплатить тем же!

https://www.instagram.com/p/BZFGklYDuL7/?taken-by=alaiabaldwin

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин встречались еще в 2016-м, но тогда быстро расстались. А в начале июня этого года, кажется, поняли, что не могут друг без друга и снова сошлись — на этот раз, видимо, навсегда.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novye-podrobnosti-svadby-dzhastina-bibera-i-hejli-bolduin/