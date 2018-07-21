Это прикол: Бибер пойдет под венец с другой, не сведя тату с

24-летний певец не засиживаться в холостяках и выбрал в жены красотку-модель.

Пока все поклонники ликуют и празднуют новость о скорой свадьбе Бибера и Хейли Болдуин , самые внимательные заметили «неувязочку». Вроде мелочь, а все же весьма неоднозначная…

А именно среди 50 татуировок на теле исполнителя тем бросился в глаза ангел с человеческим лицом на запятье — именно этот рисунок Джастин в свое время сделал в знак своей любви с Селеной. Что же, собравшись под венец, татуировку, как видим, он так и не свел.

Ангел с лицом на запятье был сделан в честь Селены

Волнует ли это 21-летнюю избранницу исполнителя, пока неясно. В любом случае создается впечатление, что девушка так упивается приятными предсвадебными хлопотами, что ей совсем не до рисунков на теле любимого.

Ким Бейсингер , которая близка с семьей девушки, поведала журналистам, что невеста активно набирает команду подружек невесты. Одними из первых приглашение разделить с ней радость от этого дня получили старшая сестра Хейли Алайя и ее двоюродная сестра Айрленд.

Что же до даты свадьбы, то она окончательно неизвестна… Молодые не спешат с церемонией, так как Джастину для начала надо разобраться с планами рабочими. Ну а невесте, кажется, ничего не остается, кроме как подстроиться под гастрольный тур жениха.

Напомним, Бибер и Хейли познакомились на премьере фильма «Никогда не говори „никогда“ — автобиографичного фильма о жизни Джастина. Хейли было 14, а Джастину 16. О романе парочки же впервые заговорили два года назад.

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