Ещё
Это прикол: Бибер пойдет под венец с другой, не сведя тату с
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Это прикол: Бибер пойдет под венец с другой, не сведя тату с 

WDay.ru 35 минут назад
Фото: WDay.ru
24-летний певец не засиживаться в холостяках и выбрал в жены красотку-модель.
Пока все поклонники ликуют и празднуют новость о скорой свадьбе Бибера и Хейли Болдуин, самые внимательные заметили «неувязочку». Вроде мелочь, а все же весьма неоднозначная…
А именно среди 50 татуировок на теле исполнителя тем бросился в глаза ангел с человеческим лицом на запятье — именно этот рисунок Джастин в свое время сделал в знак своей любви с Селеной. Что же, собравшись под венец, татуировку, как видим, он так и не свел.
Ангел с лицом на запятье был сделан в честь Селены
Волнует ли это 21-летнюю избранницу исполнителя, пока неясно. В любом случае создается впечатление, что девушка так упивается приятными предсвадебными хлопотами, что ей совсем не до рисунков на теле любимого.
Ким Бейсингер, которая близка с семьей девушки, поведала журналистам, что невеста активно набирает команду подружек невесты. Одними из первых приглашение разделить с ней радость от этого дня получили старшая сестра Хейли Алайя и ее двоюродная сестра Айрленд.
Что же до даты свадьбы, то она окончательно неизвестна… Молодые не спешат с церемонией, так как Джастину для начала надо разобраться с планами рабочими. Ну а невесте, кажется, ничего не остается, кроме как подстроиться под гастрольный тур жениха.
Напомним, Бибер и Хейли познакомились на премьере фильма «Никогда не говори „никогда“ — автобиографичного фильма о жизни Джастина. Хейли было 14, а Джастину 16. О романе парочки же впервые заговорили два года назад.
Джастин Бибер вставил в зубы шесть каратов сапфиров
Астролог поделилась экспресс-методом толкования снов без сонника
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Кейт Бекинсейл показала толстые ляжки в прозрачном платье Какой красавчик! 18-летний сын Сергея Шнурова покорил Instagram У солистки «Серебра» в купальнике исчез роскошный бюст
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян256
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»160
Максакова в короткой юбке вызвала фурор18
Российский корабль отразил атаку с воздуха37
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света358
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение