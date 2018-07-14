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Джастин Бибер подарил своей любимой подарок за 140 тысяч долларов и не забыл про себя
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Джастин Бибер подарил своей любимой подарок за 140 тысяч долларов и не забыл про себя 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На днях влюбленные обручились, и сегодня мировые СМИ не утихают: все внимание приковано к звездным американцам.
После счастливого события Хейли Болдуин и Джастин Бибер радуют поклонников новыми фотографиями в Instagram и совместными выходами.
В своих Stories (формат фото или видео социальной сети, который автоматически удаляется через 24 часа. Разработан для того, чтобы люди могли делиться даже незначительными событиями своей жизни — прим. ред.) Бибер выложил фотографию, на которой у них с Хейли Болдуин одинаковые часы, усыпанные бриллиантами.
Стало известно, что это — эксклюзивная модель швейцарской компании Piguet. Покупка обошлась Джастину приблизительно в 140 тысяч долларов (или 8 762 362 за одну пару часов).
Однако, этот сюрприз не может соревноваться со стоимостью обручального кольца Хейли — украшение с миндалевидным бриллиантом составляет 500 тысяч долларов (31 миллион рублей). Между прочим, дизайн кольца бренда Solow & Co в какой-то степени разрабатывался самим Бибером.
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