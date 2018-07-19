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Джастин Бибер и Хейли Болдуин планируют скромную свадьбу в Канаде
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Джастин Бибер и Хейли Болдуин планируют скромную свадьбу в Канаде 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Новая информация о стремительно развивающихся отношениях Джастина Бибера и Хейли Болдуин появляется постоянно, и, в частности, стало известно, что молодые звезды планирует устроить скромную свадьбу на родине певца — в Канаде.
Хотя Джастин Бибер и не пожалел денег на обручальное кольцо для своей избранницы (роскошное украшение обошлось певцу в полмиллиона долларов), пышную свадебную церемонию с сотнями гостей и огромным бюджетом Джастин, по слухам, устраивать не хочет. Вместо этого Джастин и Хейли собираются организовать очень скромное торжество в Канаде, в родном городе певца, пригласив на празднование лишь самых близких друзей и членов семьи. Кстати, ранее именно эту идею Биберу публично предлагал мэр его родного города, что не удивительно — подобное событие явно стало было неплохой поддержкой местного туризма. Впрочем, пока Джастин и Хейли не назначили дату свадьбы и вообще, судя по всему, с браком, в отличие от помолвки, торопиться не собираются — так что их поклонникам остается только ждать.
попкорнnews
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