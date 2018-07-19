Джастин Бибер и Хейли Болдуин планируют скромную свадьбу в Канаде

Хотя Джастин Бибер и не пожалел денег на обручальное кольцо для своей избранницы (роскошное украшение обошлось певцу в полмиллиона долларов), пышную свадебную церемонию с сотнями гостей и огромным бюджетом Джастин, по слухам, устраивать не хочет. Вместо этого Джастин и Хейли собираются организовать очень скромное торжество в Канаде, в родном городе певца, пригласив на празднование лишь самых близких друзей и членов семьи. Кстати, ранее именно эту идею Биберу публично предлагал мэр его родного города, что не удивительно — подобное событие явно стало было неплохой поддержкой местного туризма. Впрочем, пока Джастин и Хейли не назначили дату свадьбы и вообще, судя по всему, с браком, в отличие от помолвки, торопиться не собираются — так что их поклонникам остается только ждать.

попкорнnews