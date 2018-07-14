История биржевого рынка России

Москва , 14 июля — «Вести. Экономика» В России , как и в западных странах, развитие фондового рынка исторически взаимосвязано с торговлей на ярмарках. На Руси купеческие собрания проходили в Великом Новгороде, однако, после разгрома новгородской республики Иваном Грозным в XVII веке такие собрания были заведены уже в Москве. Тем не менее, купеческая торговля так и не переросла в биржевую вплоть до 18 века.

Первая регулярная биржа на территории России была организована только в 1703 году в Санкт-Петербурге по указу Петра Великого. Биржа формировалась по аналогу с Амстердамской. Сначала купцы собирались у торговых рядов на Троицкой площади, а первое здание было построено в 1705 году на стрелке Васильевского острова к востоку от Гостиного двора и сначала было деревянным. Для собраний купцов, то есть проведение торговых сессий, было составлено расписание с указанием времени. Первоначально биржа была товарной. С появлением в России процентных бумаг на бирже в Санкт-Петербурге проводились и фондовые сделки, правда, бумаги просто были одним из товаров. Операции с бумагами частных обществ вошли в обиход в 30-х годах 19 века. В 1900 г. фондовая и товарная биржа были разделены, хотя и продолжали действовать в одном и том же здании. В течение почти целого столетия Санкт-Петербургская биржа оставалась единственной официально признанной в России. На ней обращались товарные векселя казенных мануфактур, специально основанных для обслуживания потребностей армии и флота. Реальных предпосылок для дальнейшего развития биржевой торговли в тот период практически не было. Указ о создании Московской биржи был опубликован в 1789 году, но, по множеству причин, в том числе и из-за Отечественной войны 1812 года, строительство постоянно откладывалось. Постепенно развитие биржевой торговли в Царской России набирало обороты, открылись биржи в Одессе (1776 г.), Варшаве (1816 г.), Москве (1837 г.), а также Нижнем Новгороде и Рыбинске . До отмены крепостного права в Российской империи банковское дело являлось монополией государства, акционерных коммерческих банков. Небанковских финансовых учреждений тогда еще не было, как и частных кредитных учреждений, что не способствовало развитию биржевой торговли. Отмена крепостничества в 1861 году дала толчок к развитию капитализма, увеличению темпов индустриализации и росту объемов инвестиций, в том числе, иностранных. Наблюдался общий экономический подъем, росло количество акционерных обществ, в примеру, в банковской среде, в сфере строительства железных дорог. Так, до 1860-х годов постройка дорог происходила за счет средств государственного бюджета, а после в процессе начали участвовать акционерные общества и частный капитал. В результате, стихийно увеличивались объемы торгов ценными бумагами на биржах: едва ли не всё население страны, имеющее в распоряжении свободные средства, было вовлечено в биржевую торговлю. В конце 1869 года котировки ценных бумаг стали падать — на рынке началась паника, охватившая все биржи, — «первый биржевой кризис», вызванный спекуляциями железнодорожными акциями. Последующий крах на Венской бирже, вызванный биржевыми спекуляциями, имел отголоски не только в Европе, но и в США (кризис 1873 — 1875 гг.).

Общество Приморской Санкт-Петербурго-Сестрорецкой железной дороги с ветвями. Акция в 100 рублей кредитных (1895 год)

В конце 80-х годов в Российской Империи, как и в большинстве развитых стран, происходил экономический подъем, однако, в 1890 — 1903 годах разразился мировой экономический кризис, затронувший большинство ведущих экономик мира. До Российской империи он дошел уже в 1899 году и в последствии перерос в депрессию, которая продлилась вплоть до 1909 года. Мировой кризис дал мощный толчок концентрации производства и капитала, мелкие предприятия разорялись, а роль монополий возросла. Начиная c 1905 года количество бирж значительно увеличилось, и уже через 10 лет функционировало 104 биржи в 77 городах Российской Империи. Тем не менее, биржевая торговля в России технически значительно отставала от мирового уровня. Кроме того, российские биржи, в отличие от иностранных, являлись не только рынками, но и представляли интересы торговли и промышленности перед правительством (в других странах данную функцию выполняли торгово-промышленные палаты). Интересно также отметить, что в Российской империи были запрещены сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов. Несмотря на все потрясения, доходность акций в Российской империи опережала доходность ценных бумаг, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Однако, по объемам торгов российские биржи уступали лидерам: Санкт-Петербуржская фондовая биржа занимала 6 место в мире. Кризис сменился новым промышленным подъемом (1909 — 1913 гг.), прерванным Первой мировой войной. Стоит сказать, что в тот момент на отечественных биржах котировались 700 наименований ценных бумаг. Многие вкладывали деньги в акции и фонды, в надежде на больший доход, чем по депозитам. Биржевой ажиотаж затронул даже деревенских жителей. Государственные и частные ценные бумаги из России торговались на ведущих мировых биржах. Однако из-за войны на фондовом рынке началась паника, связанная с стремительным падением котировок акций, а также массовой распродажей акций российских компаний иностранными держателями. Все это привело даже к временному закрытию столичной фондовой биржи. Однако уже с 1916 года биржевой рынок снова стал расти, пока его активное развитие не было оборвано после Октябрьской революции 1917 года в связи с принятием доктрины «военного коммунизма» и прекращением коммерческого товарооборота. Советская власть запретила все операции с ценными бумагами на территории страны. Инвесторы, в том числе и иностранные, потеряли все инвестиции, вложенные в государственные облигации, что вызвало множество конфликтов. Дальнейшее развитие российского фондового рынка возобновилось лишь в 1921 году в результате введения новой экономической политики — НЭПа. Происходило массовое открытие бирж по всей стране — не только в губернских и областных центрах, но и во многих уездных городах. Уже к 1926 году насчитывалось 114 бирж, однако, в 1930 году советским правительством было принято решение об их ликвидации. В современном формате фондовый рынок в России фактически формировался в период с 1991 по 1992 год. Главным центром биржевой торговли стала Москва, где к 1991 году было открыто более 80 бирж (из них лишь 20 получили лицензию). Профиль некоторых бирж был необычен, например, возникали такие биржи, как Московская биржа приватизации, биржа «Бартер», биржа «Города России», объявившая главным своим направлением обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли. Не менее оригинальную специализацию выбрали и биржи, условно отнесенные к разделу «Биржи товаров народного потребления», например, «Спортивная биржа» и биржа «Московский пушной аукцион». В 1992 году Банк России и крупнейшие коммерческие банки учредили ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ) — одну из ключевых фондовых бирж Российской Федерации.

Рабочее место трейдера на ММВБ (1993 год)

В период с 1993 по 1994 года фондовые биржи активно участвовали в приватизации, а фондовый рынок стал оказывать значительное влияние на экономику страны, в связи с чем многие инвесторы начали активно скупать ценные бумаги отечественных компаний. В 1995 году открылась вторая ключевая фондовая биржа России — ОАО «Фондовая биржа РТС». Российский фондовый рынок сделал значительный шаг в своем развитии — торги начали проводиться в электронном виде, росла конкурентоспособность комиссионных. Головокружительная доходность вложений в корпоративные ценные бумаги способствовала притоку на рынок иностранных инвестиций, что сделало рынок чувствительным к изменениям мировой конъюнктуры. Очередной международный кризис затронул российский фондовый рынок в 1998 году — падение рынка облигаций сделало неизбежным обвал рубля и замораживание (дефолт) государственных долговых обязательств. Однако с этого времени начался современный этап развития фондового рынка России. Софья Главина, ИМЭБ РУДН