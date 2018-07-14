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«Ливерпуль» нацелился на лидера «Кристал Пэлас»
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«Ливерпуль» нацелился на лидера «Кристал Пэлас» 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
«Ливерпуль» продолжает работу на трансферном рынке.
Как сообщает Goal.com, мерсисайдцы намерены подписать вингера «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа.
Отмечается, что ориентировочная стоимость ивуарийца составляет 56 миллионов евро.
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