Почти тонну кокаина с фото футболиста Неймара конфисковали с подлодки у берегов Гватемалы

Приблизительная стоимость изъятого наркотика на «черном рынке» составляет 11,5 миллиона долларов.

Небольшую подлодку задержали в 350 километрах от берегов Гватемалы . На борту судна было обнаружено свыше 0,8 тонные кокаина. Правоохранительные органы конфисковали найденный запрещенный груз.

По уточненной информации прокуратуры Гватемалы, на борту подводной лодки было найдено 823 пакета с наркотическим веществом. Вес каждого пакета составил один килограмм. На большинство из них было нанесено изображение бразильского футболиста Неймара в форме клуба «Барселоны».

Среди членов экипажа подлодки были три гражданина Колумбии . Полицейские их задержали. Приблизительная стоимость изъятого наркотика на «черном рынке» составляет 11,5 миллиона долларов, отмечает РИА Новости