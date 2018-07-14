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Почти тонну кокаина с фото футболиста Неймара конфисковали с подлодки у берегов Гватемалы
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Почти тонну кокаина с фото футболиста Неймара конфисковали с подлодки у берегов Гватемалы 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Приблизительная стоимость изъятого наркотика на «черном рынке» составляет 11,5 миллиона долларов.
Небольшую подлодку задержали в 350 километрах от берегов Гватемалы. На борту судна было обнаружено свыше 0,8 тонные кокаина. Правоохранительные органы конфисковали найденный запрещенный груз.
По уточненной информации прокуратуры Гватемалы, на борту подводной лодки было найдено 823 пакета с наркотическим веществом. Вес каждого пакета составил один килограмм. На большинство из них было нанесено изображение бразильского футболиста Неймара в форме клуба «Барселоны».
Среди членов экипажа подлодки были три гражданина Колумбии. Полицейские их задержали. Приблизительная стоимость изъятого наркотика на «черном рынке» составляет 11,5 миллиона долларов, отмечает РИА Новости.
Напомним, что бразильский футболист Неймар выступал в составе сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в России.
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