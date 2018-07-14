Ливны берут в кредит 70 млн рублей

Администрация города Ливны Орловской области нуждается в кредите для финансирование дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств. Электронный аукцион с соответствующим заданием опубликован на сайте zakupki.gov.ru.

Городу необходимо 70 млн рублей. Возврат суммы по кредиту предполагается не позднее 365 дней со дня подписания контракта. Предусматривается возможность досрочного полного или частичного погашения без уплаты штрафных санкций. Процентная ставка — не более 8,25% годовых от объема привлекаемых средств, следовательно, начальная цена контракта — 5 775 000 рублей.

Заявки от желающих принять участие в аукционе принимают до 19 июля. Победитель будет определен 23 июля.

Согласно данным сайта администрации Ливен, в 2018 году город планирует получить около 828 млн рублей доходов, расходы при этом должны составить 838,3 млн рублей.