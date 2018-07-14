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Женщина подожгла поле, чтобы «предотвратить» зомби-апокалипсис
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Женщина подожгла поле, чтобы «предотвратить» зомби-апокалипсис 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На вопрос, почему она устроила поджог, женщина заявила, что хотела остановить зомби-апокалипсис.
Рядом с городом Халф Мун Бэй, штат Калифорния 26 июня женщина на поле устроила пожар. Огонь уничтожил 900 тюков стоимостью 10 800 долларов. На вопрос, почему она устроила поджог, она придумала странное оправдание, что таким образом хотела остановить зомби-апокалипсис.
Спустя неделю она вновь пришла на это же поле и еще раз устроила пожар. На этот раз пострадало 765 тюков сена на сумму 9810 долларов. В этот раз женщина объяснила, что пыталась предотвратить «культ массового убийства». Об этом сообщает Mercury News.
Правоохранители установили факт поджога — тюки с сеном загорались сверху и там были найдены следы горючего вещества. Полиции пришлось преследовать подозреваемую, которая ехала со скоростью 160 километров в час, чтобы ее задержать. В этот момент женщина вела прямую трансляцию на Facebook, в которой говорила, что не сделала ничего плохого. После ареста Берлин отрицала обвинение в поджогах.
В настоящее время женщина находится под стражей в ожидании суда, и должна будет пройти психиатрическое обследование. Прокуроры настаивают на предъявлении серьезных обвинений потому, как поджоги могли поставить под угрозу жизни других людей.
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