Стартап Robinhood разработал мобильное приложение для торговли биткоинами

МОСКВА , 14 июл — ПРАЙМ. Стартап Robinhood расширяет свой криптовалютный торговый продукт с помощью двух токенов. Теперь пользователи определенных штатов смогут продавать лайткоины и биткоины кэш через приложение в мобильном телефоне, сообщает интернет-издание TechCrunch.

В настоящее время Robinhood предоставляет один из простейших способов, с помощью которого можно начать торговать криптовалютой. Вы скачиваете приложение, загружаете часть денег и покупаете токены за считанные минуты.

Но имеется несколько предостережений. Во-первых, Robinhood работает только на территории США , если вы хотите торговать, использовать ETFs и другие опции. И если вам интересно приложение Robinhood Crypto более конкретно, то оно действует только на территории 17 штатов.

Используя Robinhood, вы ничего не платите за возможность торговать криптовалютой. При обмене криптовалютой, всегда присутствует небольшая разница. Это означает, что если вы покупаете один биткоин или продаете один биткойн, между ценами образуется крошечный спред из-за крошечной книги заказов. Поэтому ощущение, что нет платы, обманчиво.

Стартап сам по себе не является биржей. Он выступает в качестве брокера на других биржах. Именно поэтому нельзя утверждать, что Robinhood уничтожит Coinbase. Robinhood подразумевает совместное использование с Coinbase, прежде чем осуществлять обмен. Для пользователей продвинутого уровня, Robinhood Crypto, скорее, выступит в качестве конкурента для основного продукта Coinbase и Circle Invest.

К сожалению, Robinhood не предусматривает возможности управления собственными «кошельками». Это означает, что вы не сможете отправлять или принимать токены с других счетов. Вначале вам нужно будет конвертировать фиатные деньги. Но это все еще самый простой способ начать торговать на этом рынке.