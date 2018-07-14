«Манчестер Сити» заработал больше других клубов на участии своих игроков на ЧМ-2018

Опубликован рейтинг клубов, больше всех заработавших на участии своих игроков на Чемпионате Мира 2018 года.

Всего ФИФА заплатит клубам около 180 миллионов евро, а первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» — 4 417 500 евро

2. "Реал" — 4 316 800 евро

3. «Челси» — 3 964 600 евро

4. «Тоттенхэм» — 3 843 100 евро

5. «Барселона» — 3 658 900 евро

6. ПСЖ — 3 610 100 евро

8. «Монако» — 3 002 900 евро

9. «Атлетико» — 2 671 900 евро

10. «Ювентус» — 2 489 500 евро.

Среди российских клубов лидером стал «Локомотив» (1,7 млн евро), занявший 20-е место в рейтинге.