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«Манчестер Сити» заработал больше других клубов на участии своих игроков на ЧМ-2018
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«Манчестер Сити» заработал больше других клубов на участии своих игроков на ЧМ-2018 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Опубликован рейтинг клубов, больше всех заработавших на участии своих игроков на Чемпионате Мира 2018 года.
Всего ФИФА заплатит клубам около 180 миллионов евро, а первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» — 4 417 500 евро
2. "Реал" — 4 316 800 евро
3. «Челси» — 3 964 600 евро
4. «Тоттенхэм» — 3 843 100 евро
5. «Барселона» — 3 658 900 евро
6. ПСЖ — 3 610 100 евро
7. "Манчестер Юнайтед" — 3 348 800 евро
8. «Монако» — 3 002 900 евро
9. «Атлетико» — 2 671 900 евро
10. «Ювентус» — 2 489 500 евро.
Среди российских клубов лидером стал «Локомотив» (1,7 млн евро), занявший 20-е место в рейтинге.
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