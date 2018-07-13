Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 0,98%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов финансов, недвижимости и потребительских товаров.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa поднялся на 0,98%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции RAIADROGASIL ON NM (SA:RADL3), которые подорожали на 3,65 п. (5,13%), закрывшись на отметке в 74,75. Котировки MULTIPLAN ON N2 (SA:MULT3) выросли на 2,44 п. (4,30%), завершив торги на уровне 59,13. Бумаги Cvc Brasil ON (SA:CVCB3) выросли в цене на 1,81 п. (4,37%), закрывшись на отметке 43,25.

Лидерами падения стали акции Ultrapar Participacoes SA (SA:UGPA3), цена которых упала на 2,41 п. (5,32%), завершив сессию на отметке 42,93. Акции Embraer SA (SA:EMBR3) поднялись на 1,00 п. (4,62%), закрывшись на уровне 20,66, а COPEL (SA:CPLE6) снизились в цене на 0,41 п. (1,89%) и завершили торги на отметке 21,32.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (252) превысило количество закрывшихся в минусе (183), а котировки 27 акций практически не изменились.

Котировки акций Ultrapar Participacoes SA (SA:UGPA3) упали до минимума, подешевев на 5,32%, 2,41 п., и завершили торги на отметке 42,93.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 1,29% до отметки 32.96.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,41%, или 5,10, достигнув отметки $1.241,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,47%, или 0,33, до $70,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подешевели на 1,57%, или 1,75, до отметки $109,97.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 0,73% до 3,8540, а котировки EUR/BRL упали на 0,60%, достигнув отметки 4,5037.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,12% до 94,46.