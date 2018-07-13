Ещё
Эксперты объяснили резкий рост у россиян «свободных денег»: наступили «черные дни»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты объяснили резкий рост у россиян «свободных денег»: наступили «черные дни» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Многие останутся без отпуска
Как сообщает «Ромир», в июне 2018 года разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги граждан составила 29,7 тыс. рублей. По сравнению с маем показатель вырос на 23,2%. И если чиновники наличие «свободных денег» у россиян связывают с увеличением заработных плат, то эксперты, напротив, причиной называют экономию граждан. По их словам, инфляция и ослабление курса рубля вынуждают население переходить на сберегательную модель поведения. В частности, они отказываются от отпусков и тем самым сохраняют средства.
Для начала определимся с понятием «свободные» деньги. Этот индекс представляет собой разницу между доходами населения и расходами на необходимые товары и услуги (на продукты, средства гигиены, квартплату и т.д). В своих расчетах «Ромир» базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах страны с населением более 10 тысяч человек.
«В июне объем свободных денег достиг размера 29,7 тысячи рублей. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тысячи рублей. Таким образом, индекс свободных денег в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%. В денежном выражении рост составил 5,6 тысячи рублей (с 24,1 тысячи рублей)», — сообщается в исследовании «Ромир».
Тем временем, эксперты не спешат доверять этим данным. «Опираться на результат за один период для оценки тенденций преждевременно. По аналогии с другими статистическими данными, показатели могут быть волатильными, то есть значительно меняться от месяца к месяцу или от квартала к кварталу», — поясняет валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.
Другими словами так называемые «свободные» деньги — не показатель благосостояния человека. Более наглядно демонстрирует финансовое положение населения индикатор по тратам, который исключает, например, покупки в кредит. То есть он фиксирует только то, что человек купил «на свои» деньги.
Поэтому, по словам Егорова, причинами роста «свободных» денег могут быть элементарный отказ от покупок и уменьшение каких-либо трат, которые совершались ранее в аналогичный период. Например, поездки в отпуск, обновление гардероба, оплата курсов или фитнес-клубов.
Как отмечает ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров, рост «свободных» денег также связан с подготовкой детей к поступлению в школу и институт.
Кроме того, таким образом россияне страхуются от финансовых проблем. «Из-за антироссийских санкций, которые в свою очередь порождают ожидание дальнейшей девальвации рубля и разгон инфляции, население переходит к сберегательной модели поведения, люди по возможности сокращают траты», — рассказывает Владимиров.
Такое поведение вполне оправдано: в России расходы населения растут быстрее доходов. В результате гражданам остается лишь одно — обращаться в банки. За пять месяцев с начала года прирост потребительского кредитования составил 7,1%. Однако падение доходов, которое затянулось уже на последние пять лет, приводит к росту задолженности граждан перед кредитными организациями. А там уже недалеко до коллекторов, которые перекупают долги граждан у банков, и начинают «выбивать» деньги. И как показывает практика, порой все заканчивается физической расправой.
Карельские вести: последние новости
Трамп накануне встречи с Путиным назвал его своим соперником Ким Кардашьян получает за один пост в Instagram больше, чем президент США за год 65 лет математики в американских школах! Это пугающе точно!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня
Найден источник «Новичка» в Великобритании
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека
Япония и Корея подняли истребители ради самолетов РФ
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение