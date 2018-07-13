Эксперты объяснили резкий рост у россиян «свободных денег»: наступили «черные дни»

Многие останутся без отпуска

Как сообщает «Ромир», в июне 2018 года разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги граждан составила 29,7 тыс. рублей. По сравнению с маем показатель вырос на 23,2%. И если чиновники наличие «свободных денег» у россиян связывают с увеличением заработных плат, то эксперты, напротив, причиной называют экономию граждан. По их словам, инфляция и ослабление курса рубля вынуждают население переходить на сберегательную модель поведения. В частности, они отказываются от отпусков и тем самым сохраняют средства.

Для начала определимся с понятием «свободные» деньги. Этот индекс представляет собой разницу между доходами населения и расходами на необходимые товары и услуги (на продукты, средства гигиены, квартплату и т.д). В своих расчетах «Ромир» базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

«В июне объем свободных денег достиг размера 29,7 тысячи рублей. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тысячи рублей. Таким образом, индекс свободных денег в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%. В денежном выражении рост составил 5,6 тысячи рублей (с 24,1 тысячи рублей)», — сообщается в исследовании «Ромир».

Тем временем, эксперты не спешат доверять этим данным. «Опираться на результат за один период для оценки тенденций преждевременно. По аналогии с другими статистическими данными, показатели могут быть волатильными, то есть значительно меняться от месяца к месяцу или от квартала к кварталу», — поясняет валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров

Другими словами так называемые «свободные» деньги — не показатель благосостояния человека. Более наглядно демонстрирует финансовое положение населения индикатор по тратам, который исключает, например, покупки в кредит. То есть он фиксирует только то, что человек купил «на свои» деньги.

Поэтому, по словам Егорова, причинами роста «свободных» денег могут быть элементарный отказ от покупок и уменьшение каких-либо трат, которые совершались ранее в аналогичный период. Например, поездки в отпуск, обновление гардероба, оплата курсов или фитнес-клубов.

Как отмечает ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров, рост «свободных» денег также связан с подготовкой детей к поступлению в школу и институт.

Кроме того, таким образом россияне страхуются от финансовых проблем. «Из-за антироссийских санкций, которые в свою очередь порождают ожидание дальнейшей девальвации рубля и разгон инфляции, население переходит к сберегательной модели поведения, люди по возможности сокращают траты», — рассказывает Владимиров.