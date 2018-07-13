Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,43%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, потребительских услуг и промышленности.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 вырос на 0,43%, индекс SBF 120 вырос на 0,32%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA (PA:MICP), которые подорожали на 2,70 п. (2,59%), закрывшись на отметке в 106,80. Котировки LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (PA:LVMH) выросли на 6,60 п. (2,28%), завершив торги на уровне 295,95. Бумаги Airbus Group SE (PA:AIR) выросли в цене на 2,26 п. (2,15%), закрывшись на отметке 107,40.

Лидерами падения стали акции Orange SA (PA:ORAN), цена которых упала на 0,12 п. (0,78%), завершив сессию на отметке 14,60. Акции Vinci SA (PA:SGEF) поднялись на 0,56 п. (0,65%), закрывшись на уровне 85,66, а Sanofi SA (PA:SASY) снизились в цене на 0,32 п. (0,44%) и завершили торги на отметке 71,91.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции SES SA (PA:SESFd), которые подорожали на 3,95% до отметки 17,73, Worldline SA (PA:WLN), которые набрали 3,06%, закрывшись на уровне 52,150, а также акции CGG SA (PA:GEPH), которые повысились на 2,94%, завершив сессию на отметке 2,314.

Лидерами падения стали акции Altran Technologies SA (PA:ALTT), которые снизились в цене на 27,20%, закрывшись на отметке 8,721. Акции компании Rexel (PA:RXL) потеряли 3,90% и завершили сессию на уровне 11,96. Котировки Iliad (PA:ILD) снизились в цене на 1,78% до отметки 138,05.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (309) превысило количество закрывшихся в минусе (260), а котировки 100 акций практически не изменились.

Котировки акций Airbus Group SE (PA:AIR) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,15%, 2,26 п., и завершили торги на отметке 107,40. Котировки акций Altran Technologies SA (PA:ALTT) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 27,20%, 3,259 п., и завершили торги на отметке 8,721.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 5,88% до отметки 11.65.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,37%, или 4,60, достигнув отметки $1.242,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,88%, или 0,62, до $70,95 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,25%, или 0,93, до отметки $75,38 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,02% до 1,1669, а котировки EUR/GBP упали на 0,06%, достигнув отметки 0,8832.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 94,59.