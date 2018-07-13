Ещё
В Омске подорожали лекарства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске подорожали лекарства 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Из российских препаратов больше всего поднялись цены на индапамид, анальгин и супрастин, из зарубежных — на линекс. Сегодня, 13 июля, в Омскстате опубликовали данные по изменению средних потребительских цен на медикаменты в апреле-июне 2018 года. На омском рынке цены на медикаменты за это время выросли в среднем на 0,9% (в апреле-июне 2017 года — снизились в среднем на 1,5%).
Из медикаментов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, заметно подорожали индапамид (на 8,6%), бисопролол (на 4,1%), супрастин (на 3,7%), нитроглицерин (на 3,0%), глицин (на 2,8%), амоксициллин (на 2,7%), панкреатин (на 2,4%). Подешевели аспирин (на 8,6%), амброксол (на 2,3%), лоратадин (на 2,1%).
По лекарственным препаратам, не входящим в этот перечень, максимальное повышение цен из отечественных медикаментов зарегистрировано на аллохол (на 3,8%), настойку пустырника (на 2,6%), анальгин (на 2,6%), левомеколь (на 2,0%).
На лекарственные препараты зарубежного производства рост цен варьировался от 0,1 до 3,1%, ощутимее всего подорожал линекс. Снижение цен наблюдалось на сульфацетамид и валидол — на 5,3 и 4,7% соответственно.
Омск Здесь: последние новости
Омский вуз получит 2,5 миллиона рублей на открытие Российско-Китайского бизнес-инкубатора В Омске "Холидей" устроил масштабную распродажу супермаркетов Сегодня в Омске подорожали услуги ЖКХ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян, упавшая в цене Турция и другие события дня20
Найден источник «Новичка» в Великобритании181
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений490
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека68
Этуш экстренно госпитализирован13
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение