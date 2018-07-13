В Омске подорожали лекарства

Из российских препаратов больше всего поднялись цены на индапамид, анальгин и супрастин, из зарубежных — на линекс. Сегодня, 13 июля, в Омскстате опубликовали данные по изменению средних потребительских цен на медикаменты в апреле-июне 2018 года. На омском рынке цены на медикаменты за это время выросли в среднем на 0,9% (в апреле-июне 2017 года — снизились в среднем на 1,5%).

Из медикаментов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, заметно подорожали индапамид (на 8,6%), бисопролол (на 4,1%), супрастин (на 3,7%), нитроглицерин (на 3,0%), глицин (на 2,8%), амоксициллин (на 2,7%), панкреатин (на 2,4%). Подешевели аспирин (на 8,6%), амброксол (на 2,3%), лоратадин (на 2,1%).

По лекарственным препаратам, не входящим в этот перечень, максимальное повышение цен из отечественных медикаментов зарегистрировано на аллохол (на 3,8%), настойку пустырника (на 2,6%), анальгин (на 2,6%), левомеколь (на 2,0%).

На лекарственные препараты зарубежного производства рост цен варьировался от 0,1 до 3,1%, ощутимее всего подорожал линекс. Снижение цен наблюдалось на сульфацетамид и валидол — на 5,3 и 4,7% соответственно.