У россиян появились лишние деньги

Лето, сезон отпусков, а наши граждане, оказывается, ещё не успели потратить все деньги. Более того, у населения появились свободные деньги. К такому выводу пришли авторы исследовательского холдинга «Ромир». News.ru разбирался, так ли всё красочно, как видится с первого взгляда.

Согласно данным исследования, индекс свободных денег в июне значительно увеличился и достиг в 29,7 тысячи рублей, при том, что как таковое среднегодовое значение по итогам шести месяцев составило 23,3 тысячи. Получается, что индекс за первый летний месяц в сравнении с маем поднялся почти на четверть, на 5600 рублей (24,1 тысячи ранее). Если провести аналогию с 2017 годом, то рост составил 6000 рублей. Всего за последние три года индекс увеличился более чем на 50%, с 19,3 тысячи в 2015 году.

Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Доходы домохозяйства складываются из регулярных и разовых финансовых поступлений, получаемых всеми членами семьи из различных источников.

Как пояснили News.ru в пресс-службе холдинга «Ромир», единственная причина, по которой это могло произойти, это потому, что в России проходит ЧМ по футболу.

Global Look Press/Sergey Kovalev

«Дело в том, что 4 июля мы проводили другое исследование. Оно показало, что в этом году значительная часть россиян решила отказаться от поездки в отпуск, т.е. люди ушли в отпуск, чтобы смотреть чемпионат. С 7% до 23% выросло число людей, которые остались в этом году дома на летний отпуск. Они получили отпускные, и мы считаем, что именно из-за этого произошёл такой резкий скачок», — отметили в пресс-службе.

При этом иных причин, т.е. какого-то улучшения общей экономической ситуации, авторы исследования не видят. Так ли это — будет понятно в августе–сентябре, когда индекс свободных денег обновится, потому что данные за июль не будут в этой связи показательными.

Поэтому утверждать, что такие изменения индекса говорят о повышении уровня благосостояния граждан, нельзя. Здесь во многом играет роль фактор сезонности — население решило остаться на период чемпионата дома, перенеся отпуск на более поздний срок. Или вообще захотело сэкономить на отпуске и отложить деньги на что-то другое. Кроме того, на руках у населения могли остаться неистраченные отпускные.

Как сообщает «Ромир», объём свободных денег вырос во всех типах населённых пунктов страны. При этом лидерами стали города с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек, где индекс увеличился уже на треть, а в денежном выражении — 5200 рублей (до 20,8 тысячи). «Серебро» досталось городам-миллионникам, где рост составил 20,3% или 6400 рублей (до 38 тысяч). Третье место — у городов с населением 0,5–1 млн человек — увеличение на 17,7% или на 4700 рублей (до 31,2 тысячи).

Global Look Press/Andrey Arkusha

Валютный стратег TeleTrade Александр Егоров рассказал News.ru, что, как правило, при оценке статистических исследований опираться на результат за один период для оценки всей тенденции — преждевременно. По аналогии с другими статистическими данными, показатели могут быть достаточно волатильными, т.е. значительно меняться от месяца к месяцу или от квартала к кварталу.

«Причины роста свободных денег могут крыться в отказе от покупок или уменьшения каких-либо трат, которые совершались ранее в аналогичный период: поездка в отпуск, обновление гардероба, оплата курсов или фитнес-залов и т.п. Свободные деньги не является достаточным показателем благосостояния», — сказал эксперт.

По его мнению, более показательным является индикатор по тратам, к примеру исключая покупки в кредит т.е. «на свои». Или другой более комплексный индикатор: полные траты, в том числе и для обслуживания покупок в кредит, в сопоставлении с динамикой просроченной задолженности по кредитам.

Со своей стороны ведущий аналитик ЦСИТ Денис Владимиров заявил, что увеличение объёма свободных денег у граждан РФ можно назвать подготовкой к сезону деловой активности, когда понадобятся средства на расходы связанные с поступлением в школу и институт.

«Динамика свободных денег свидетельствует об увеличении уровня страха в стране в связи с введенными санкциями, что порождает ожидание дальнейшей девальвации рубля, инфляционного давления, переход к сберегательной модели поведения населения, сокращению трат, снижению потребительской активности, отказ от растрат связанных с отпусками и предпочтение локальному туризму, или просто отдыху дома», — отметил он.

Из фактических данных нужно учитывать, что в России расходы населения растут быстрее доходов. Так, денежные доходы населения выросли на 4% по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года, а рост потребительских расходов составил 5,2%. Также, по его словам, стоит учитывать, что за пять месяцев сбережения домашних хозяйств выросли всего на 1,3%, что является самым низким показателем аналогичного периода с 2014 года. Потребительские кредиты, при этом, наоборот начали пользоваться большим спросом и за первые пять месяцев прирост уже составил 7,1%. То есть свободные деньги — это накопление граждан на ближайшее будущее, и опасения в стабильности своего положения.

Global Look Press/Sergey Kovalev

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский считает, что здесь, скорее, можно говорить не об изобилии сбережений (у каждого нормального человека должно быть что-то припасено на чёрный день, женитьбу детей и похороны), сколько об отсутствии идей для их вложений.

«С тех пор, как доходности банковских депозитов приблизились к уровню ожидаемой инфляции, цены на недвижимость продолжают медленно проседать под собственным весом, а фондовый рынок страдает повышенной волатильностью и даже хаотичностью. Люди вернулись к старому проверенному способу — хранению дензнаков в стеклянных банках и под матрасами», — сказал эксперт.