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В Нижнем Новгороде реализуют шесть новых проектов в металлургии
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В Нижнем Новгороде реализуют шесть новых проектов в металлургии 

ТАСС 5 часов назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Нижегородские металлурги начали реализацию шести новых инвестиционных проектов, общий объем которых превышает 52 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу журналистам врио вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
"Начали реализацию шести новых крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 52 млрд рублей. Это запуск импортозамещающих производств металлических порошков и гранул, нефтегазопроводных труб, освоение технологии выпуска нефтегазовых труб из инновационной марки стали повышенной надежности и другие", — сказал он.
По словам чиновника, металлургическое производство занимает второе место по объему в отгруженной продукции обрабатывающих производств региона. «Объем отгрузки по итогам пяти месяцев 2018 года составил около 85 млрд рублей, что почти на 50% больше, чем за тот же период прошлого года. Индекс производства в январе-мае вырос на 21%», — отметил Люлин.
Для поддержки проектов отрасли власти намерены привлечь федеральные средства.
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