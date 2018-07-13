Бизнес ожидает, что рост рынка сельскохозяйственной техники в стране продолжится

Сергей Катырин. Российский рынок сельскохозяйственной техники последние годы серьезно растет. В 2017-м рост отраслей составил 17 процентов, а рост рынка сельхозтехники — 18 процентов. Каковы причины такого бурного роста и как он себя поведет в ближайшее время, рассказал «Вечерней Москве» президент Торгово-промышленной палаты России

По словам главы Торгово-промышленной палаты, основными причинами такой динамики стали благоприятная конъюнктура и ценовая ситуация на рынке зерна, а также девальвация рубля, которая привела к увеличению продаж и экспорта зерна.

— Среди положительных факторов мы также отмечаем высокую потребность в обновлении парка техники и стимулирование внутреннего спроса на сельхозтехнику со стороны государства. По новой программе правительства страны аграрии могут приобретать сельхозтехнику со скидкой 15–20 процентов. Государство, в свою очередь, полностью субсидирует скидки производителям. На эти цели в 2017 году было выделено 15,7 миллиарда рублей, благодаря чему в хозяйства удалось поставить 26 366 единиц сельхозтехники, — отметил он.

По словам Катырина, в этом году рынок столкнулся с проблемой снижения платежеспособного спроса. Произошло это из-за резкого падения цен на зерно во второй половине 2017 года. Низкий уровень цен держался до апреля 2018 года.

Также в первом квартале этого года многие аграрии не приобретали сельхозтехнику в ожидании льготных кредитов по линии Минсельхоза России

— Банки не принимали у них документы, потому что Минсельхоз не озвучил конкретные объемы финансирования этого механизма поддержки приобретения техники, более того, оставалось непонятным, продолжит ли он действовать, — напомнил Сергей Катырин. И добавил, что благодаря тому, что на реализацию соответствующего постановления правительства в 2018 году было выделено 10 миллиардов рублей, удалось избежать значительного сокращения рынка.

— У российских производителей в первом квартале этого года наблюдается разнонаправленная динамика изменения отгрузок. По ряду сегментов, например зерноуборочные комбайны, бороны, плуги, поставки сократились. По другим основным сегментам — кормоуборочные комбайны, косилки, самоходные опрыскиватели-разбрасыватели, машины для внесения минеральных удобрений, пресс-подборщики, погрузчики — наблюдается увеличение отгрузок.

Важно отметить, что Минпромторг России запустил в этом году механизм льготного кредитования (Ппостановление правительства номер 163). Кредиты по льготным пятипроцентным ставкам можно получить на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной, коммунальной техники и пищевого оборудования. На эти цели в 2018 году выделено 2 миллиарда рублей. По программе уже активно работают два российских банка.

— Все участники рынка должны использовать это постановление, которое выгодно как производителям, так потребителям и дилерам сельхозтехники, — уверен глава бизнес-объединения.

Учитывая, что, по данным Минсельхоза России, для полноценного обновления только комбайнов и тракторов аграриям необходимо приобрести сельхозтехники на общую сумму более 1,6 триллиона рублей, у российского рынка большой потенциал к дальнейшему росту.

В ТПП РФ напоминают, что доля иностранной техники на российском рынке за последние пять лет снизилась более чем в два раза и в прошлом году составила 44 процента, российские производители заняли 56 процентов.

— Произошло это благодаря постоянному улучшению качества отечественных сельхозмашин, выпуску новых линеек техники, своевременным и эффективным мерам государственной поддержки. Хочу отметить, что Стратегия развития российского сельхозмашиностроения до 2030 года, основной программный документ отрасли, предусматривает, что в 2018 году доля отечественной техники вырастет до 66 процентов, а в 2021 году российские производители должны занимать не менее 80 процентов внутреннего рынка.