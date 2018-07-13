Новые пункты вакцинации от гриппа в торговых центрах выбрали активные граждане

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за размещение новых пунктов вакцинации от гриппа в торговых центрах столицы. Об этом стало известно 13 июля.

— В анкетировании приняли участие более 205 тысяч человек. По мнению большинства, новые пункты вакцинации удобнее всего размещать в торговых центрах в выходные дни. Сделать прививку от гриппа можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации, — отметили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».

Услугой воспользовались более 200 тысяч москвичей. Количество мобильных пунктов вакцинации планируется увеличить.