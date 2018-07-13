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Новые пункты вакцинации от гриппа в торговых центрах выбрали активные граждане
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Новые пункты вакцинации от гриппа в торговых центрах выбрали активные граждане 

Администрация поселения Вороновское 5 часов назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за размещение новых пунктов вакцинации от гриппа в торговых центрах столицы. Об этом стало известно 13 июля.
— В анкетировании приняли участие более 205 тысяч человек. По мнению большинства, новые пункты вакцинации удобнее всего размещать в торговых центрах в выходные дни. Сделать прививку от гриппа можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации, — отметили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».
Услугой воспользовались более 200 тысяч москвичей. Количество мобильных пунктов вакцинации планируется увеличить.
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