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Омская область вошла в десятку регионов с самой низкой ценой минимального набора продуктов
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Омская область вошла в десятку регионов с самой низкой ценой минимального набора продуктов 

Rambler News Service 4 часа назад
Стоимость минимального набора продуктов в Омской области в июне составила 3456,93 руб. со снижение в 8% в годовом выражении. В результате регион занял седьмое место в России и первое в СФО по дешевизне минимального продуктового набора, сообщает министерство экономики Омской области.
«Омская область продолжает сохранять за собой статус региона с низким уровнем цен на основные социально значимые продукты питания в Сибирском федеральном округе. По состоянию на 1 июля этого года область занимает лидирующие позиции в ценовом рейтинге 12 регионов СФО по 20 из 24 видов основных продовольственных товаров, причем по 10 из них — первые места», — следует из сообщения.
По данным Росстата, в июне 2018 года самые низкие цены на продовольственные товары зафиксированы в Саратовской области (3338,07 руб.), самые высокие — в Чукотском автономном округе (10003,7 руб.), отмечает Gorod55.ru.
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