Омская область вошла в десятку регионов с самой низкой ценой минимального набора продуктов

Стоимость минимального набора продуктов в Омской области в июне составила 3456,93 руб. со снижение в 8% в годовом выражении. В результате регион занял седьмое место в России и первое в СФО по дешевизне минимального продуктового набора, сообщает министерство экономики Омской области.

«Омская область продолжает сохранять за собой статус региона с низким уровнем цен на основные социально значимые продукты питания в Сибирском федеральном округе. По состоянию на 1 июля этого года область занимает лидирующие позиции в ценовом рейтинге 12 регионов СФО по 20 из 24 видов основных продовольственных товаров, причем по 10 из них — первые места», — следует из сообщения.