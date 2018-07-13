«Свободные деньги» в кармане — это о чем?

Объем «свободных денег» россиян в июне 2018 года вырос на 23,2% по сравнению с маем и составил 29,7 тысячи рублей. Это констатировали в холдинге «Ромир». Но что такое — «свободные деньги» — и стали ли россияне богаче?

Социологи сразу связали показатель с тем, что дороговизна туристических путевок вынудила многих отказаться от традиционных планов. Отпускные были пущены в оборот, на нужды семьи и хозяйства.

Частично это подтверждают недавние сообщениями о закрытии ряда сезонных проектов некоторыми туроператорами. Однако, на мой взгляд, это несколько преждевременно. Июнь не является пиковым сезоном отдыха населения — многие еще не оформили отпуск, молодежь занята сдачей экзаменационных сессий, еще продолжают работать детские сады.

Единственное, с чем тут можно согласиться — это то, что приобретение июльских и августовских турпакетов, которое чаще осуществляется именно в мае–июне, видимо, сейчас происходит не так энергично. Продавцы вынуждены сокращать или даже отказываться от ряда сезонных турпродуктов. В результате такой «экономии» средств денег в карманах оседает больше. Ведь объективно их просто не хватает на подорожавший отдых и растущий медленно, но верно курс евро. Деньги идут уже на другие цели и попадают в оборот в качестве вдруг образовавшихся средств. Психологически это понятно.

К тому же летний период вообще типичен для трат на приусадебные участки и домохозяйства, на ремонт и латание «дыр» в самом прямом смысле. Это тоже попадает в статистику исследований, увеличивая показатель «свободных денег».

«Ромир» выводит индекс «свободных денег», вычисляя разницу между доходами и тратами на необходимые товары и услуги. Было исследовано 30 тысяч человек, 11,5 домохозяйства в 190 городах с населением свыше 10 тысяч зарегистрированных жителей.

Вот цитата из исследовательского документа: «В июне объем „свободных денег“ достиг размера в 29,7 тысячи рублей. Среднегодовое значение индекса „свободных денег“ по итогам первого полугодия составило 23,3 тысячи рублей. Таким образом, индекс „свободных денег“ в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%. В денежном выражении рост составил 5,6 тысячи рублей (с 24,1 тысячи рублей)».

Итак, в чем причина? Только ли в том, что россияне были вынуждены потратить деньги не на зарубежный отдых, а на хозяйство? Быть может, есть и другие причины?

Ведь объективно — если бы турпакеты были более доступны, то покупатель потратился бы на них и «прогулял» свои отпускные. Потом многие бы сели на «голодный паек» и осенью занялись бы предновогодним накоплением средств. Это неминуемо сказалось бы на аналогичном исследовании того же «Ромира», но уже в летний и осенний периоды. Тогда выводы выглядели бы иначе.

В городах с населением не менее миллиона человек индекс «свободных денег» в июне по сравнению с маем вырос на 20,3%, что в численном выражении означает 38 тысяч рублей на душу. В тех городах, где число жителей не достигает миллиона, рост составил 17,7%, а это — 31,2 тысячи рублей. Наибольший рост индекса произошел в городах с населением от 500 до 100 тысяч — 33,3%, но составил только 20,8 тысячи рублей. Таким образом, процентное соотношение индекса обратно пропорционально своему денежному выражению — индекс может быть выше, а денег на душу меньше. Это объективный математический расчет.

Одной из причин роста показателя вполне может быть срочное исполнение майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам. Деньги, поступившие в распоряжение этой довольно многочисленной категории граждан, были немедленно потрачены на отпуска и хозяйства. В денежном выражении по отношению к остальному населению это, казалось бы, немного, но корректировку в исследуемый «Рамиром» индекс «свободных денег» вносит. В сторону увеличения. Удержатся ли зарплаты и пособия на майском и июньском уровне, покажет время.

На рост индекса повлиял также активный ввод в оборот новых купюр с номиналом — 200 и 2000 рублей в мае. При этом старые не изымаются, за исключением ветхих, а это всегда один и тот же процент. Потребитель получил на руки новые деньги и тут же пустил их в оборот. Продавец реагирует соответствующим образом — повышает цены. Он, в свою очередь, ожидает удорожания производства поставщика, роста цен у ретейлера или же внутренней закупочной цены у импортера. Стоимость товара у поставщика повышается по той же причине — наличность при оплате небольших партий никто не отменял, а она стала уже иной. И распространяется это на все виды товаров и услуг — от продуктов питания до промышленных отраслей. Еще «пять копеек» к росту номинального оборота «свободных денег».

В 1930-х годах в США происходил обратный процесс — номинал доллара падал. Одновременно со старыми мелкими деньгами в обращение вошли новые, с поделенной надвое цифрой. Случился обратный эффект, который стал психологическим шоком и для потребителя, и для продавца.

В недавнем прошлом нечто подобное происходило и в России . Появление пятитысячных купюр привело к резкому росту денежного оборота в суммарном значении. Но и тогда колебания постепенно успокоились. Заняв новую высоту, спрос нашел свое оптимальное значение. Однако то были еще так называемые «тучные» годы, хотя и они подходили к закату.

В мае заметно выросли цены на бензин. Естественный рост оборота средств в этой области тоже относят к «свободным деньгам» при подсчете общего результата. Лето — время поездок, увеличения объемов поставок в районные центры из-за притока населения, роста цен на сезонные продукты. Значит, и денежный оборот больше. Ведь в цену товара заложена и «дорога».

Небольшие денежные надбавки некоторым категориям пенсионеров тоже повлияли на увеличение количества «свободных денег». Это также попало в исследование «Ромира». Здесь, как и в ситуации с ростом наминала купюр, есть свои психологические нюансы. Привычка в дальнейшем успокоит колебания, и все встанет на свои места. Но в нынешнем исследовании значение все же имеет.

Социологи, оценивая рост индекса «свободных денег», почему-то не учли, что в некоторых крупных городах, включая обе столицы, как раз в это время происходила продажа билетов на июльский чемпионат мира по футболу. Такое крупное мировое событие не могло не повлиять на тот же индекс. Причем весьма ощутимо! Ведь никто не спрашивает документов о гражданстве при продаже товаров и услуг, а тем временем поток и своих, и иностранных потребителей увеличивается в разы.

Огромные затраты организаторов чемпионата очевидны в связи с гигантским объемом средств в «премиальной корзине». Тут потребитель не мог и не хотел скупиться. Вот еще один заметный коэффициент в расчете индекса «свободных денег».

Если же вернуться к теме о путешествиях, то никак не обойтись и без такого показателя, как рост цен на авиаперевозки в связи с новыми тарифами на оплату багажа. А это тоже вынужденная часть затрат потребителя, которая влияет на «свободные деньги» в соответствующий сезон.

Лето, особенно его начало, — традиционное время приобретения недвижимости и автомобилей. Такие как правило дорогостоящие покупки не могут не повлиять на показатели «свободных денег», потому что они теми самыми деньгами и совершаются.

В июле индекс еще подрастет. Не только потому, что появятся новые статьи расходов на отдых и приобретение осенних вещей. Повлияет и объявленный рост цен на ЖКХ в среднем на 4-8%.

Граница между вынужденными и «свободными» тратами чрезвычайно расплывчата. Теперь результаты исследования нужно отложить и непременно вернуться к ним уже после осенних расчетов.

Да, и в свой кошелек неплохо бы заглянуть — сколько там на сегодняшний день собственных «свободных денег».