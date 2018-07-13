Ещё
В Башкирии зафиксировано увеличение случаев мошенничества в сфере биржевой торговли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии зафиксировано увеличение случаев мошенничества в сфере биржевой торговли 

ГОРОБЗОР.РУ 7 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкирии участились случаи мошенничества в области финансовых услуг. Как сообщает региональный штаб ОНФ, в организацию поступили жалобы на фирмы, которые заявляют о себе как о посредниках на финансовом рынке и обучают навыкам биржевой торговли.
–В реальности брокерская деятельность только имитируется. Участник торгов, инвестор предполагает, что он торгует на реальной бирже, но на самом деле торговля подделывается специальной программой. Цель деятельности данных компаний — хищение и присвоение денежных средств физических лиц, — говорится в обращении.
По данным фактам, эксперты Народного фронта направили заявление в МВД по Башкирии. Общественники призывают граждан тщательно проверять финансовые организации, прежде чем обратиться к ним.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии выделили 19 млрд рублей на строительство дорог Житель Уфы выиграл в лотерею более 4 млн рублей В Уфе выросла стоимость готового жилья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу74
Найден источник «Новичка» в Великобритании251
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты163
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение