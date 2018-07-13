В Башкирии зафиксировано увеличение случаев мошенничества в сфере биржевой торговли

Башкирии участились случаи мошенничества в области финансовых услуг. Как сообщает региональный штаб ОНФ, в организацию поступили жалобы на фирмы, которые заявляют о себе как о посредниках на финансовом рынке и обучают навыкам биржевой торговли.

–В реальности брокерская деятельность только имитируется. Участник торгов, инвестор предполагает, что он торгует на реальной бирже, но на самом деле торговля подделывается специальной программой. Цель деятельности данных компаний — хищение и присвоение денежных средств физических лиц, — говорится в обращении.

По данным фактам, эксперты Народного фронта направили заявление в МВД по Башкирии. Общественники призывают граждан тщательно проверять финансовые организации, прежде чем обратиться к ним.

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