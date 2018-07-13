Тверская таможня увеличила грузооборот на 28,5% за счет роста экспорта и импорта

Общий объем грузов, оформленный таможенными постами за шесть месяцев этого года, превышает 970 тыс. тонн (на 28,5% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года). Внешнеторговый оборот увеличился в результате роста экспорта и импорта товаров и составил 1,8 млрд долларов США. По сравнению с первым полугодием 2017 года импорт вырос на 25,5%, экспорт — на 8,6%.

Товарная структура внешней торговли в целом существенно не изменилась. Среди экспорта (по стоимости) лидирует древесина (28,8% в общем стоимостном объеме), шкуры крупного рогатого скота (27,5%), изделия из стекла (11,8%), бумага и картон (7,9%), оборудование (5,8%), химические продукты (4,1%), меховое сырье (1,7%), черные металлы и изделия из них (2,9%), алкогольные и безалкогольные напитки (1,3%), пожарные транспортные средства (1,2%), изделия из пластмасс (1,1%) и пр.

Среди импорта — машиностроительная продукция (24,2% в общем объеме ввоза), электрооборудование (16,9%), изделия из черных металлов (11,4%), чай, кофе (10%), обувь (5,7%), изделия из пластмасс (4,6%), черные металлы (3,5%), одежда (4,3%), части железнодорожных локомотивов (3,2%) и пр.

В 2018 году за таможенным декларированием в Тверскую таможню обратилось 1653 участника внешнеэкономической деятельности. В казну государства было перечислено 20 млрд рублей.