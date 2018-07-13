Венесуэльская криптовалюта потерпела крах

Громкие обещания о чудодейственном эффекте Эль Петро, которыми президент Венесуэлы буквально осыпал жителей страны, до сих пор не были реализованы.

Ввиду чудовищной гиперинфляции местного боливара, жители буквально вынуждены обращать свой взгляд на криптовалюты. К слову, этим активно пользуются представители многих проектов. Примером умелой игры на проблемах Венесуэлы стала популяризация DASH, за счет ведения активной пропаганды в стране. Самой популярной монетой является биткоин.

Режим Мадуро привел Венесуэлу в тупик: Эль Петро во всем мире называют фантиками, несмотря на якобы стабильное обеспечение нефтью. Страны отказываются от сделок, а главный противник — США для разрушения санкций которого и планировалось использовать криптовалюту и вовсе запретил ее на этапах зарождения. Несмотря на явно негативное отношение в государственному коину, президент продолжает продвигать идею его использования в массы: так недавно он успел пообещать решить проблему с бездомными в стране на базе финансирования Эль Петро.

Все проблемы с государственной криптовалютой ограничиваются отсутствием практического применения. Следствием выбранной политики стало разрушение экономики страны, оказавшейся буквально в блокаде. Венесуэла сегодня напоминает времена СССР: люди занимают километровые очереди для покупки продуктов первой необходимости.

Положение в стране уже стало темой для шуток в народе: сами жители шутят, что они вынуждены участвовать в «диете Мадуро». Подробно об этом явлении в своем материале рассказал Мозес Рэндон.

Говоря о провалах формирования отношений на основе Эль Петро, одним из примеров стала несостоявшаяся сделка с Индией.

текст: Евгения Лиходей, фото: Houston Chronicle