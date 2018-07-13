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Мэрия Самары прокомментировала информацию о повышении проезда в общественном транспорте
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Мэрия Самары прокомментировала информацию о повышении проезда в общественном транспорте 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
В последний раз цена поездки выросла с 23 до 25 рублей
В интернете появились слухи о повышении стоимости проезда в Самаре. По словам нескольких якобы осведомленных источников, уже в августе цена за одну поездку достигнет 40 рублей по наличному расчету. Информацию разместили в двух крупных городских сообществах.
Многие жители областной столицы восприняли эту информацию возмущенно, но с недоверием.
— Когда ходили слухи об отмене льготного проезда ветеранам — я не поверил. Но сделали же. Слухи они на то и слухи, конечно. Но я не удивлюсь, если поднимут и до 40 рублей, — написал житель Самары.
Споры возникли и из-за самой стоимости. Многие жители утверждали, что если цены на проезд и поднимут, то максимум до 27–30 рублей.
Чтобы разобраться в ситуации, 63.ru обратился за комментарием в городскую администрацию.
— Повышения стоимости проезда в августе не будет, — заверили в мэрии Самары.
Слухи о повышении стоимости проезда в Самаре впервые появились еще осенью 2017 года. Поводом послужила публикация документа, в котором обозначено, что департамент транспорта и департамент финансов и экономического развития Самары предлагают увеличить тариф до 27 рублей по наличному расчету. Позже руководство администрации дало пояснения по этому поводу.
— В интернет попала служебная записка. И там был обозначен вопрос о повышении главного расчетного тарифа. Это чисто процедурный вопрос, необходимый для формирования бюджета. Увеличение стоимости проезда для населения мы не обсуждали и не обсуждаем, — комментировал ситуацию первый замглавы города Владимир Василенко.
В последний раз тариф повышали 1 октября 2016 года. Цена поездки выросла с 23 до 25 рублей. Решение властей привело к целой череде акций протестов. В частности, среди недовольных оказались студенты. В итоге городская администрация приняла решение снизить стоимость транспортной карты для учащихся школ и вузов.
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