Мэрия Самары прокомментировала информацию о повышении проезда в общественном транспорте

В последний раз цена поездки выросла с 23 до 25 рублей

В интернете появились слухи о повышении стоимости проезда в Самаре . По словам нескольких якобы осведомленных источников, уже в августе цена за одну поездку достигнет 40 рублей по наличному расчету. Информацию разместили в двух крупных городских сообществах.

Многие жители областной столицы восприняли эту информацию возмущенно, но с недоверием.

— Когда ходили слухи об отмене льготного проезда ветеранам — я не поверил. Но сделали же. Слухи они на то и слухи, конечно. Но я не удивлюсь, если поднимут и до 40 рублей, — написал житель Самары.

Споры возникли и из-за самой стоимости. Многие жители утверждали, что если цены на проезд и поднимут, то максимум до 27–30 рублей.

Чтобы разобраться в ситуации, 63.ru обратился за комментарием в городскую администрацию.

— Повышения стоимости проезда в августе не будет, — заверили в мэрии Самары.

Слухи о повышении стоимости проезда в Самаре впервые появились еще осенью 2017 года. Поводом послужила публикация документа, в котором обозначено, что департамент транспорта и департамент финансов и экономического развития Самары предлагают увеличить тариф до 27 рублей по наличному расчету. Позже руководство администрации дало пояснения по этому поводу.

— В интернет попала служебная записка. И там был обозначен вопрос о повышении главного расчетного тарифа. Это чисто процедурный вопрос, необходимый для формирования бюджета. Увеличение стоимости проезда для населения мы не обсуждали и не обсуждаем, — комментировал ситуацию первый замглавы города Владимир Василенко.

В последний раз тариф повышали 1 октября 2016 года. Цена поездки выросла с 23 до 25 рублей. Решение властей привело к целой череде акций протестов. В частности, среди недовольных оказались студенты. В итоге городская администрация приняла решение снизить стоимость транспортной карты для учащихся школ и вузов.