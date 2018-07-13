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Жилье в Нидерландах стремительно дорожает
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Жилье в Нидерландах стремительно дорожает 

Prian.ru 6 часов назад
Фото: Prian.ru
NVM ожидает, что цены на жилье вырастут еще на 8 — 10% в этом году. Ассоциация прогнозирует, что в среднем собственность будет стоить как минимум €300 000 в начале 2019 года. Но есть резкие региональные различия. К примеру, в Гааге, Амстердаме, Алмере, Гронингене и их зеленых пригородах рынок жилья «перегрет», а в менее населенных регионах — наоборот, ситуация далека от критической, сообщает DutchNews.
В Амстердаме, где уже несколько кварталов подряд наблюдается безудержный рост цен, жилье подорожало еще на 19% во втором квартале 2018 года. Такая тенденция вынуждает местных жителей искать более доступные варианты в других городах страны. Цены в Гааге и Тилбурге были на 18% выше по сравнению с тем же периодом 2017 года, сообщает NVM.
Хотя общий объем продаж во втором квартале этого года снизился на 7 — 10%. Ситуация в этом направлении меняется: до 70% покупателей сначала приобретают новый дом, прежде чем выставить нынешний на рынок, из-за нехватки предложения.
Между тем, согласно новым данным CBS, цены на жилье в Нидерландах выросли на 9,3% в первом квартале 2018 года, что почти в два раза выше, чем средний прирост цен в других странах Европы. Причем новостройки подорожали на 11,2%, а вторичное жилье — на 9%.
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